Эдуард Кабурнеев возглавил рабочую группу СК по борьбе с фейками о COVID-19

Москва, 30 марта. Руководитель главного следственного управления СК России Эдуард Кабурнеев возглавил рабочую группу по борьбе с фейками. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она также пояснила, что рабочая группа Следственного комитета по борьбе с фейками, созданная на прошлой неделе по указанию главы СК Александра Бастрыкина, уже активно начала свою работу.

«На сегодняшний день в ряде регионов (в пяти субъектах федерации. — Прим. ФАН) проходят проверки. Однако пока процессуальные действия не закончились, говорить о результатах преждевременно», — заявили в СК.

Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям, уточняла ранее в СМИ Светлана Петренко.

Напомним, три года назад в 2017 году президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева руководителем Главного следственного управления СК РФ. Ранее он занимал должность руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.