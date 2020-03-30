Кремль отметил эффективную работу МИД по вывозу граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта. Кремль считает эффективной работу Минтранса РФ, МИД РФ и других ведомств по организации вывоза граждан РФ из-за границы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это очень важное и очень ответственное направление работы. И действительно, очень ответственно и очень эффективно работают все наши соответствующие ведомства. И Минтранс, и в первую очередь министерство иностранных дел работают не покладая рук», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

С 27 марта Росавиация по поручению правительства РФ ограничила авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян. С 20 марта по 27 марта в Россию вернулись более 130 тысяч граждан РФ, в том числе более 13 тысяч человек из стран, авиасообщение с которыми уже было ограничено.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 30 марта, в мире более 724 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли 34 тысяч человек.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.