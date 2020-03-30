Камерун объявил охоту на проституток за распространение коронавируса

Пассажиры рейса Air France прибыли в Камерун 17 марта 2020 года. Известно, что среди новоприбывших 16 человек были заражены коронавирусом, остальных изолировали как контактировавших с переносчиками. Туристов поместили в гостиницы на принудительный карантин. Однако одиночество не давало им покоя, поэтому они решили воспользоваться услугами проституток, сообщает корреспондент ФАН Абубакар Сидик Мунчили.

Пока государственные органы прилагают максимальные усилия для реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, зараженные инфекцией туристы встречаются с девушками легкого поведения. Скандал дошел до префекта департамента Мфуди Жана Клода Цилы, в котором произошел инцидент. Глава региона назвал поведение зараженных преступной халатностью и выступил с заявлением, в котором сообщил, что власти Камеруна арестовали уже 50 проституток разных полов и намерены продолжить «охоту».

«В отелях Яунде проживают люди, помещенные на карантин. Они прибыли из Европы и позволили себе принимать проституток. Это не вписывается ни в какие рамки, легендарная безответственность, преступная халатность. На сегодняшний день меры безопасности вокруг гостиниц уже усилены», — возмутился Цила.

Префект не уточнил, из какой именно страны прибыли нарушившие режим изоляции туристы. Однако известно, что инцидент с оказанием сексуальных услуг изолированным на карантин гостям произошел в гостиницах Xaviera и Safari du côté в пятницу, 27 марта. Раздраженный безответственным поведением туристов градоначальник немедленно инициировал арест и проверку девушек на наличие заболевания.

Некоторые проститутки, обслуживавшие зараженных, уже успели войти в контакт с другими клиентами, часть из них все еще на свободе, подтверждает корреспондент ФАН. Местные органы здравоохранения заявляют, что такая ситуация оправдывает «охоту» на людей. Силовики развернули в Яунде операцию «отлова» городских проституток. В первую очередь полиция задерживает уличных путан, также рейды проходят и в борделях.

По состоянию на 30 марта 2020 года в Камеруне, наиболее пострадавшей стране Центральной Африки, зарегистрировано 142 человека, инфицированных вирусом COVID-19, шесть смертей и четыре случая выздоровления. Правительство Поля Бийя приняло строгие меры, чтобы остановить пандемию: закрытие школ, ресторанов, баров и других общественных мест.