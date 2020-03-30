Отец Нурмагомедова не исключает проведения боя с Фергюсоном в России

Москва, 30 марта. Известный российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном, несмотря на отмену их схватки в Бруклине. Об этом в понедельник рассказал отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.

Он заявил, что бой в любой момент могут перенести в другую страну, поэтому спортсмен должен быть готов к схватке. В настоящий момент боец тренируется в родном Дагестане.

«Конечно. А вдруг скажут: «Давайте в России проведем». Что мы тогда должны ответить? Будем готовиться в том же режиме. Пашем», — пояснил Нурмагомедов-старший в разговоре с телеканалом 360.

Напомним, что долгожданный бой действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона Тони Фергюсона должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине. Однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отменить турнир из-за эпидемии коронавируса.

Фергюсон, зная горячий характер свое противника, не упустил шанса поддеть его, заявив, что Хабиб воспользовался ситуацией и теперь «прячется от него в России». Отметим, что прошлый соперник Нурмагомедова, ирландец Конор Макгрегор, перед боем тоже неоднократно пытался спровоцировать россиянина на конфликт. В частности, он оскорблял его отца. Подобные выходки, пришедшие в UFC из американского реслинга, вполне вписываются в спортивно-развлекательный формат шоу смешанных единоборств. Они призваны подогреть интерес публики к бою и создать дополнительный пиар.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.