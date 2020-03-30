Песков переадресовал вопрос о ЧС в Москве правительству

Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в Москве не введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне распространения коронавируса.

«Принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и эффективными. Можете правительству адресовать вопросы», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля добавил, что принимаемые властями Москвы и Подмосковья меры абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 30 марта, в мире более 724 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли 34 тысяч человек.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заразиться существует для всех возрастных категорий.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в городе домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители и гости города. Покидать квартиры можно только во время походов в ближайшие магазины и аптеки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы ввести более строгие меры по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы.