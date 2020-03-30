Авиация ДОСААФ прекратила все полеты за исключением необходимых для предупреждения ЧС

Москва, 30 марта. Авиация ДОСААФ России прекратила все полеты за исключением случаев по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на пресс-службу оборонного общества.

При ДОСААФ создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение отдал председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков. Ранее, 27 марта, вступил в силу его приказ «Об организации деятельности ДОСААФ России в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года».

Согласно этому документу, до 5 апреля запрещается проводить полеты авиации ДОСААФ России, за исключением полетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На время прекращают свою деятельность стрелковые, военно-патриотические клубы, секции, технические кружки и музеи. Под запретом также находятся массовые спортивные и иные мероприятия, организуемые оборонным обществом.

В течение этой недели на объектах оборонного общества проверяют исправность охранной сигнализации и средств пожаротушения, обеспечение антитеррористической защищенности указанных объектов, а также проводят разъяснительную работу среди работников оборонного общества о соблюдении мер личной безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В ДОСААФ также отметили, что продолжают готовить граждан по военно-учетным специальностям.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки проведение теоретических занятий в образовательных учреждениях ДОСААФ России в рамках подготовки по ВУС переведено на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий», — сообщили ФАН в пресс-службе ДОСААФ.

На занятиях по практическому вождению соблюдаются меры противовирусной защиты: инструкторы и обучаемые находится в медицинских масках, проходит обработка дезинфицирующими средствами при каждой смене обучаемых. Практические занятия проводятся по принципу «Один мастер — один обучаемый», а численность учебных групп сокращена до трех человек.