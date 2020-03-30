«Яндекс» создал индекс самоизоляции россиян

Москва, 30 марта. Компания «Яндекс» начала измерять индекс уровня самоизоляции россиян в условиях распространения коронавируса. Для этого использовались данные открытых метрик с мобильных приложений.

Пока в исследовании были учтены сведения по городам-миллионникам. По словам аналитиков, чем выше значение индекса, тем лучше люди выполняют карантинные предписания, 0 — «на улицах много людей», до 5 — «все сидят по домам». За основу тут брались типичные показатели скопления людей, когда 0 означает час пик, а 5 — глубокую ночь.

В компании считают, что статистика использования приложений «Яндекса» говорит о том, что люди стали больше сидеть дома.

«В частности, в навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас индекс самоизоляции по крупным городам России можно посмотреть на сайте «Яндекса». Информация обновляется каждый час. Средний индекс самоизоляции по стране составляет около 3 баллов, но постепенно он снижается. Так, в Москве он уже чуть ниже 3.

По последним данным, число заболевших в России достигло 1836 человека, 66 из них — выздоровели, восемь пациентов умерли. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность, если будет доказано, что человек заразил других людей.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима обязательной самоизоляции для всех жителей. Следом за ним такие меры решили принять Калининградская область и Вологодская область. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все регионы действовать по примеру Москвы.