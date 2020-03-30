Песков рассказал, что Собянин согласовал меры против коронавируса с Путиным

Москва, 30 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал введенные в российской столице меры против коронавируса с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Журналисты поинтересовались, как шло утверждение принятых в Москве мер против пандемии.

«Разумеется, любой глава региона в такой ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и, тем более, с главой государства. Собянин возглавляет одно из подразделений по борьбе с коронавирусом», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он добавил, что не будет предвосхищать введение аналогичных мер в других субъектах.

Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина. В столичном регионе, включая Московскую область, ввели режим самоизоляции для всех жителей. Людям разрешается ходить за покупками только в ближайшие магазины и выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома. Москвичи могут покидать дома в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Разрешается ездить на работу и выезжать из города.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано девять летальных случаев, полностью выздоровели 66 человек.

Напомним, в Москве поймали нарушителя карантина. У пациента была легкая форма коронавируса и он проходил лечение на дому. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя, после чего москвича в сопровождении полиции доставили в больницу.