Кремль назвал принятые в Москве меры соответствующими задачам по борьбе с коронавирусом

Москва, 30 марта. Принимаемые властями Москвы и Подмосковья меры абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей. Все они осуществляются в интересах людей. Юридическую оценку я давать не буду», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти регионов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в городе домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители и гости города. Покидать квартиры можно только во время походов в ближайшие магазины и аптеки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы ввести более строгие меры по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.