Кремль просчитывает экономический ущерб от режима изоляции

Москва, 30 марта. Кремль рассчитывает экономический ущерб от режима изоляции в связи с коронавирусом, но экономические просчеты носят не первоочередной характер. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, просчитывали. Но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи — сохранение здоровья людей и ограждение от эпидемиологической опасности — носят неглавный характер», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в городе домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители и гости города. Покидать квартиры можно только во время походов в ближайшие магазины и аптеки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы ввести более строгие меры по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы. Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина.