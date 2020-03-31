Сенатор Кутепов назвал точки роста экономики России после победы над коронавирусом

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов считает, что Россия как никогда хорошо в своей новейшей истории готова к нештатным ситуациям и трудностям в экономике. При правильном подходе ситуация с коронавирусом может в будущем дать толчок для развития прорывных проектов. Об этом сенатор рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Общение корреспондента ФАН с членом высшей палаты российского парламента началось с вопроса о сегодняшнем заседании Совфеда.

Поправки в семь законов

— Андрей Викторович, сегодня состоится внеочередное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен пакет законов о мерах правительства в связи с пандемией коронавируса. Потребуется ли корректировка предложенных Госдумой поправок, например введение в регионах России дополнительных мер по самоизоляции граждан?

— Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» вносит изменения в семь федеральных законов. Думаю, что пока означенных в нем мер достаточно.

В частности, одна из поправок наделяет правительство правом устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций и их предупреждения, а также профилактики и лечения опасных заболеваний. Эта мера поможет избежать нехватки лекарств в условиях пандемии коронавируса.

В целом, я считаю, что принятие этого федерального закона будет способствовать обеспечению защиты здоровья населения и нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории России.

— Считаете ли вы достаточными меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные в обращении президента Владимира Путина?

— На сегодня все меры, которые озвучены президентом в его обращении 25 марта, очень своевременны. Мы должны непрерывно мониторить, как будет развиваться ситуация с пандемией. Внимание к проблеме приковано на самом высоком уровне власти. Тот факт, что президент встречается с представителями предпринимательского сообщества, доказывает, что ситуация с бизнесом стоит на повестке дня у правительства и президента.

На самом деле, когда стало ясно, что пандемия затронет все сферы экономики России, мы в Совете Федерации подготовили предложения по поддержке малого бизнеса и обратились с ними в Администрацию президента. Предприниматели также обращались через свои структуры к главе государства. Я рад, что реакция была довольно быстрой и были приняты соответствующие решения.

Если ситуация потребует, мы будем дополнять и расширять список мер по поддержке малого предпринимательства. Причем поддержка требуется не только ему, но и более крупному бизнесу, который сейчас испытывает проблемы во всем мире.

Потери будут серьезными

— Насколько серьезными, на ваш взгляд, будут экономические потери из-за коронавируса для России?

— Мы считаем, что потери будут весьма серьезными. Мы в России еще не прошли пик распространения коронавируса. Готовимся к этому. Надеюсь, что у нас не будет таких тяжелых последствий, как в США и ряде европейских стран. Однако мы должны иметь подготовленный план на случай самого худшего развития ситуации.

Комитет энергетики Совета Федерации разослал письма во все регионы с информацией об увеличении Фонда поддержки предпринимательства, находящийся при Министерстве промышленности и торговли РФ. Средства этого фонда мы начинаем привлекать к борьбе с распространением коронавируса. Послушаем, какие будут предложения из регионов, насколько чувствительно затрагивает те или иные области предпринимательской деятельности нынешняя ситуация с пандемией. Будем совместно с правительством реагировать на те или иные вызовы, чтобы отвечать на них оперативно.

Надеюсь, что благодаря средствам, накопленным в Фонде национального благосостояния, мы сможем принять дополнительные исчерпывающие меры. У нас не было еще в истории новейшей России такого, чтобы мы подошли к кризису так хорошо вооруженными в финансовом отношении.

— Вы возглавили Совет по газификации регионов России. Выполнима ли поставленная задача 90-процентной газификации страны до 2030 года в условиях снижения цен на углеводороды?

— 31 марта мы будем проводить совещание непосредственно с теми регионами, перед которыми стоит задача ускорить процесс газификации. Предварительно планы и графики составлены, теперь мы их утвердим. Мы пытаемся ускорить этот процесс по поручению президента, скоординировав работу между субъектами федерации и «Газпромом».

Точки роста

— Не стоит ли ожидать сокращения финансирования процесса газификации?

— Я думаю, нет. Возможно, мы даже найдем дополнительные резервы. Знаете, когда начинаются кризисные времена, во всем мире пытаются найти некие рецепты выхода из кризиса и подъема экономики. И именно в такое время обращают внимание на мощные инфраструктурные проекты, масштабные стройки. Именно газификация может стать тем драйвером для толчка в экономике после того как последствия эпидемии коронавируса пойдут на спад. Поэтому нужно все больше вовлекать в газификацию не только регионы, но и различные компании.

На самом деле, у нас и сегодня процент газификации неплохой — 70%. По этому показателю мы на третьем месте в мире. Но надо понимать, что сегодня в негазифицированных сельских пунктах в среднем число желающих развивать бизнес на 40% меньше, чем в газифицированных. В целом, я уверен, что поставленная задача к 2030 году будет выполнена.

— Вы обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением выделить федеральные средства на достройку рыбопромысловых судов, заложенных еще в 1990-е годы. Как вы в целом оцениваете ситуацию с состоянием рыбопромыслового флота в России?

— Мы давно уже под руководством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко занимаемся проблемами развития отечественного рыбопромыслового флота. И в том числе благодаря нашим усилиям в этой отрасли есть положительные тенденции. Это, в частности, видно по количеству рыбной продукции, которая вырабатывается нашими предприятиями на Дальнем Востоке.

Я думаю, России надо делать ставку на производство собственных рыболовных судов. Да, у нас не хватает производственных площадей для строительства таких судов, которые способны прямо в море готовить продукцию из свежевыловленной рыбы. Но ничего невозможного нет. Если этому вопросу будет уделяться значительное внимание, мы решим эту проблему. Именно поэтому мы ведем переговоры с Минпромторгом, чтобы они увеличили финансирование строительства рыбопромысловых и научно-исследовательских судов.

В целом у нас уникальная ситуация в стране. Есть множество точек роста. В том же сельском хозяйстве ежегодно растут показатели производства зерна. Поэтому надо все использовать на благо страны. Сюжет с коронавирусом как раз показывает, что Россия должна быть максимально самодостаточной страной при возникновении сложных международных ситуаций. У нас должно быть все свое: от медицинских масок до космических кораблей.

— Достаточны ли, на ваш взгляд, меры поддержки регионов со стороны федерального центра в связи со сложной экономической ситуацией в стране?

— То, что регионы будут поддерживаться, — это однозначно. Но сейчас надо посмотреть, как поведут себя сами регионы. У нас не всегда используются те возможности, которые предоставляются субъектам РФ. И они еще сами должны понять, где могли бы изыскать дополнительные возможности для поддержки предпринимательского сообщества и населения. После этого они могут уже более детально обращаться в федеральный центр по вопросам, с которыми самостоятельно не справятся. Мы видим, что ситуация развивается очень динамично, и столь же динамично надо на нее реагировать.

Сегодня в 10 утра так называемый «антивирусный пакет» будет рассмотрен Госдумой РФ, после чего поступит в Совет Федерации. В новый закон входят законопроекты, касающиеся, в частности, урегулирования вопросов оплаты больничных, а также ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, предложенными в обращении Владимира Путина.

Ожидается, что будут приняты законы о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и усилении ответственности за незаконную частную охранную деятельность. Кроме того, определяется порядок обращения лекарственных средств в условиях ЧС и пандемии, а также вносятся поправки в Бюджетный кодекс РФ в связи с особенностями взимания налогов в 2020 году.