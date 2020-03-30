Москва, 30 марта. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает, что карантинные меры окажут положительное влияние на российский шоу-бизнес.

Продюсер отметил, что эпидемия коронавируса сократила объем работы в музыкальной индустрии. Он также добавил, что «карантин — это спасение» для шоу-бизнеса и «большой подарок для артистов», передает iReactor.

«Это для творческих людей спасение. Просто посидеть дома, уйти в себя и нормально сочинить. Тем более работы в шоу-бизнесе не будет ближайшие полгода точно, — пояснил Матвиенко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 634 тысяч человек. От коронавируса погибло более 33 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.