В Минздраве рассказали, как пережить самоизоляцию

Москва, 30 марта. Во время режима самоизоляции следует делать перерывы на физическую активность в течение дня, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Он дал советы, как пережить самоизоляцию. Салагай указал на необходимость проведения этого времени не просто лежа на диване, а по возможности с пользой.

«Делайте активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, планку или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», ― написал он.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендует заниматься физическими нагрузками не менее 150 минут в неделю. Если человек ведет сидячий образ жизни, важно каждые 30 минут делать перерывы. В самоизоляции особенно актуально соблюдать режим здорового питания: есть больше фруктов и овощей, сократить потребление сахара, соли, жиров и воздерживаться от потребления сладких напитков.

Напомним, жителям Москвы запретили выходить на улицу без острой необходимости: покидать дома можно только для покупки продуктов, лекарств, для оказания экстренной медицинской помощи. Период карантина продлится с 30 марта по 3 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что меры предприняты для снижения нагрузки на медицинские учреждения столицы. В понедельник российский премьер Михаил Мишустин призвал распространить опыт Москвы на все регионы России.