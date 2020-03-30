Вирусолог Покровский рассказал, как можно избежать эпидемии коронавируса в России

Число жертв коронавируса в России возросло до девяти человек. Вирусолог Вадим Покровский считает, что эпидемия в России может не начаться, если меры по изоляции россиян будут эффективны.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, число умерших в России возросло до девяти.

«За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек», — указано в сообщении.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что сейчас можно прогнозировать течение эпидемии.

«На этой неделе вернутся все наши соотечественники, которые могут привезти вирус из-за рубежа. Если они будут в достаточной мере изолированы, то мы можем ожидать, что эпидемия не начнет развиваться в России. Соответственно, количество жертв будет очень небольшое. Процент летальных исходов будет не больше одного», — рассказал Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, корреспондент ФАН поинтересовался у академика РАН, когда эпидемия может закончиться.

«Это в значительной мере будет зависеть о того, как мы будем все вместе вести себя в ближайшие несколько недель. Если меры по изоляции будут достаточно эффективны, то эпидемия вообще может не начаться в России. Сейчас мы видим только зарождающуюся эпидемию. Если мы остановим ее в начале, то она не разовьется», — повторил собеседник ФАН.

Вдобавок к этому, Покровский прогнозирует изобретение большого количества вакцин от коронавируса.

«У России очень большой опыт по изготовлению вакцин. При этом сейчас идет очень высокая конкуренция, — до сотни вакцин будет представлено в мире в ближайший год. Дальше будет сравнение их эффективности при массовом использовании. Это касается стоимости и кратности ее введения. От некоторых инфекций нужно прививать несколько раз, чтобы появился стойкий иммунитет», — сказал вирусолог.

Эксперт отметил, что если все люди переболеют инфекцией, то у них выработается высокий иммунитет. Тем не менее вакцина необходима для сокращения количества жертв.

«Но для того и придумана вакцинация, чтобы стойкий иммунитет выработался до того, как начнется эпидемия. Если люди переболеют, то у них появится приобретенный иммунитет. Разница будет в количестве жертв, которые связаны с распространением вируса среди непривитого населения», — подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 634 тысяч человек. Вирус унесло жизни более 33 тысяч человек.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.