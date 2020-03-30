Бездействие ПНС против коронавируса вынуждает ливийцев митинговать, заявил госсоветник

Триполи, 30 марта. Ливийский государственный советник Абд ар-Рахман Шатыр подверг жесткой критике так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии за неэффективное принятие решений по противодействию распространения нового типа коронавируса COVID-19. Политик заявил о растущем недовольстве ливийцев действиями ПНС, которое в скором времени столкнется с возмущением общественности.

Надвигающаяся угроза пандемии могла быть остановлена, однако, как подчеркивает Шатыр, руководство ПНС во главе с Файезом Сарраджем не смогло обеспечить безопасность своих граждан. По его словам, такая плачевная ситуация вызвана сразу несколькими факторами: нерешительностью Сарраджа, его неспособностью реагировать на предупреждения, отсутствием квалифицированных кадров на ключевых постах, большим распространением коррупции. Все это в конечном итоге привело страну к катастрофе и полной неготовности к пандемии.

В завершение госсоветник добавил, что катастрофа, в которой ливийцы оказались из-за Сарраджа, приведет к массовым протестам против ПНС. Недовольство общественности также вызывает недавнее распоряжение главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги, запретившего размещать заболевших COVID-19 в медицинские учреждения в захваченных террористами районах. Вместо этого больных направляют в ливийские тюрьмы, где находятся пленные граждане и политические заключенные.

Следует отметить, что муниципальный совет приграничного с Алжиром города Гедамес принял решение закрыть въезд в качестве необходимой меры по борьбе с вирусом.