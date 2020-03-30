Путин проведет онлайн-совещание с полпредами РФ

Москва, 30 марта. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с полпредами РФ в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Граждане находятся на нерабочем режиме. Президент как орган власти, что заранее оговаривалось, продолжает работу. Сегодня у него совещание с полпредами в федеральных округах посредством телеконференции, начнется в течение часа-двух. Работа с полпредами осуществляется в рамках того, о чем говорил президент в обращении», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин 25 марта выступил с обращением к нации на фоне ситуации с распространением коронавируса и спровоцированной этим непростой экономической ситуации. Глава государства заявил о переносе даты голосования по поправкам в конституцию, а также объявил нерабочей текущую неделю, чтобы замедлить распространение инфекции. Власти регионов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в городе домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители и гости города. Покидать квартиры можно только во время походов в ближайшие магазины и аптеки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы ввести более строгие меры по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.