Волочкова без штанов показала «огненный» шпагат 

Москва, 30 марта. Знаменитая балерина Анастасия Волочкова, которая известна своей любовью к шпагатам, не смогла отказаться от любимого дела даже на карантине.

Танцовщица выложила фотографию, где она позирует на поперечном шпагате, сидя на лужайке своего дома возле костра. Балерину не остановила прохладная мартовская погода, более того — она решила фотографироваться без штанов. Артистка надела лишь белую куртку поверх футболки и красные унты.

Вероятнее всего, Волочкова таким образом хотела продемонстрировать поклонникам свои сильные ноги, потому что незадолго до этого она выкладывала фотографию уже из помещения, которая целиком и полностью посвящена нижним конечностям балерины.

Отметим, что Волочкова очень много внимания уделяет своим ногам. Она уже неоднократно выкладывала в соцсети фото и видео с ужасными мозолями и деформированными пальцами на ногах — следствием долгих тренировок.

Как и многие другие российские звезды, Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. При этом она проводит время не в одиночестве, а вместе с любимым мужчиной, имя которого уже много месяцев держится в строгой тайне.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками подарками от возлюбленного в День святого Валентина. Она опубликовала в Insragram фотографию, на которой она окружена цветами и воздушными шарами.