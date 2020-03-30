В Воронежской тюрьме опровергли вспышку коронавируса среди заключенных

Воронеж, 30 марта. В исправительной колонии ИК-2 в Воронеже не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди заключенных. От этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявили в управлении ФСИН по Воронежской области.

«Информация о том, что в ФКУ ИК-2 у части осужденных наблюдается высокая температура, не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе УФСИН.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях Воронежской области заболеваний новой коронавирусной инфекцией нет, добавили в ведомстве.

Эпидемиологическая обстановка в учреждениях стабильная и контролируемая, заявили представители регионального управления ФСИН.

«Во всех учреждениях проводится комплекс профилактических мероприятий: на территории СИЗО и колоний категорически запрещен доступ посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидобстановкой», — рассказали о применяемых мерах представители УФСИН.

Также были прекращены длительные и краткосрочные свидания с родственниками, увеличена кратность дезинфекционной обработки помещений. Чаще проходит и медицинский осмотр осужденных.

Ранее в распоряжении нашей редакции появилась информация о вспышке коронавируса в одной из исправительных колоний Воронежа. По сообщению источника ФАН, у нескольких заключенных повысилась температура после визита к одному из осужденных его супруги. Женщина прибыла из заграничной поездки и отправилась на длительное свидание к своему мужу в исправительное учреждение.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае. COVID-19 распространился по всем континентам, случаи заболевания зафиксированы в 170 странах мира.

На 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом