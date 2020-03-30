Роскачество дало советы, как убедить старшее поколение соблюдать карантин 

Москва, 30 марта. Специалисты Роскачества рассказали, как в период пандемии убедить старшее поколение соблюдать карантин. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Эксперты напомнили, что коронавирус особенно опасен для людей пожилого возраста. При этом в магазинах, в транспорте по-прежнему можно встретить огромное количество людей старшего поколения. По словам специалистов, иногда в старшем возрасте на место логике приходят эмоции, внутренние переживания и ограничивающие установки, которые непросто изменить.

В этом случае молодым следует ежедневно и постепенно объяснять родителям, бабушкам, дедушкам о необходимости соблюдать карантин. При этом надо разъяснять, почему нужно оставаться дома. Важно выслушивать и успокаивать людей, впадающих в тревожное состояние. Можно обсуждать совместно планы на день. Подобное планирование создаст впечатление, что дел и интересных занятий много. Также это поддержит ощущение того, что ваш родственник или близкий человек сам управляет событиями вокруг, а не вынужден ограничивать свою жизнь из-за «указаний извне».

Необходимо хвалить человека за насыщенный и интересный день в карантине. Молодому поколению стоит внимательнее отнестись к здоровью пенсионеров, составить расписание наблюдения за их физическим состоянием.

«В некоторых случаях придется пойти на хитрость, озвучив, например, о неких санкциях, которые введены за нарушение карантина — ведь для многих ожидание наказания или денежного штрафа может быть хорошей мотивацией для соблюдения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Можно привезти пожилым людям книги, оформить подписку на любимые фильмы и сериалы, закупить материалы для рукоделия, собрать сборники кроссвордов, предложить разобрать старые архивы и фотографии. Также в период пандемии помогут общественно полезные занятия, такие как уроки с внуками по Интернету.