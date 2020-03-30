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14:17 30 Марта 2020

127 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Китае. События дня. ФАН-ТВ

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ЧП на железной дороге

127 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Китае. События дня. ФАН-ТВ

В Китае пассажирский поезд, который направлялся из Пекина в Гуанчжоу, сошел с рельсов. По сообщениям местных СМИ, пострадали минимум 127 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии. По некоторым данным, погиб один пассажир. По предварительной версии, машинист заметил на путях оползень и совершил экстренное торможение. Поезд не успел остановиться и пять вагонов сошли с рельсов. Очевидцы публикуют кадры, по которым видно, что минимального количества жертв в такой серьезной аварии удалось избежать лишь чудом. Сейчас полиция выясняет все подробности случившегося.

 

Меры по борьбе с коронавирусом

127 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Китае. События дня. ФАН-ТВ

Печальная статистика. За день в России коронавирус выявили у 302 человек. Среди них 17 детей. Общее количество больных превышает 1800. А число жертв болезни выросло до девяти. Чтобы избежать еще более серьезных цифр в России ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. В Москве режим самоизоляции теперь распространяется на каждого горожанина. Примеру властей столицы следуют и регионы. Среди них Калининградская и Мурманская области. Правительство страны не оставляет регионы без помощи. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, Кабмин выделит им около 33,5 млрд рублей. Средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах. Также свыше 5 млрд направят на закупку автомобилей скорой помощи.

 

Уголовка за нарушение самоизоляции

127 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Китае. События дня. ФАН-ТВ

За нарушение самоизоляции можно попасть на скамью подсудимых. Так в Крыму возбудили уголовное дело из-за заражения коронавирусом. Местный житель вернулся из другой страны и решил, что карантин — это не для него. Он сам обратился в медцентр и заразил врача. Местный Роспотребнадзор установил 78 человек, с которыми контактировал нарушитель. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, этот человек знал о том, что нарушает правила карантина. Всего на территории диагноз коронавирус поставили 15 местным жителям. Под наблюдением медиков находятся почти три тысячи человек.

 

Обвал цен на нефть

127 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Китае. События дня. ФАН-ТВ

На фоне ситуации с коронавирусом меняется и стоимость нефти. Сегодня черное золото марки Brent опустилась ниже $23. Это произошло впервые с ноября 2002 года и привело к ослаблению рубля. Доллар сейчас стоит чуть больше 80 рублей. Евро приближается к 89.

 