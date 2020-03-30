127 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Китае. События дня. ФАН-ТВ

ЧП на железной дороге В Китае пассажирский поезд, который направлялся из Пекина в Гуанчжоу, сошел с рельсов. По сообщениям местных СМИ, пострадали минимум 127 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии. По некоторым данным, погиб один пассажир. По предварительной версии, машинист заметил на путях оползень и совершил экстренное торможение. Поезд не успел остановиться и пять вагонов сошли с рельсов. Очевидцы публикуют кадры, по которым видно, что минимального количества жертв в такой серьезной аварии удалось избежать лишь чудом. Сейчас полиция выясняет все подробности случившегося.

Меры по борьбе с коронавирусом Печальная статистика. За день в России коронавирус выявили у 302 человек. Среди них 17 детей. Общее количество больных превышает 1800. А число жертв болезни выросло до девяти. Чтобы избежать еще более серьезных цифр в России ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. В Москве режим самоизоляции теперь распространяется на каждого горожанина. Примеру властей столицы следуют и регионы. Среди них Калининградская и Мурманская области. Правительство страны не оставляет регионы без помощи. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, Кабмин выделит им около 33,5 млрд рублей. Средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах. Также свыше 5 млрд направят на закупку автомобилей скорой помощи.

Уголовка за нарушение самоизоляции За нарушение самоизоляции можно попасть на скамью подсудимых. Так в Крыму возбудили уголовное дело из-за заражения коронавирусом. Местный житель вернулся из другой страны и решил, что карантин — это не для него. Он сам обратился в медцентр и заразил врача. Местный Роспотребнадзор установил 78 человек, с которыми контактировал нарушитель. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, этот человек знал о том, что нарушает правила карантина. Всего на территории диагноз коронавирус поставили 15 местным жителям. Под наблюдением медиков находятся почти три тысячи человек.