Гаспярян заявил об отрезвлении Трампа, назвавшего приемлемой гибель 200 тысяч американцев

Писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что президент США наконец убедился в реальной опасности COVID-19.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во врем своего выступления на пресс-конференции сообщил, что более 2 млн американцев могли погибнуть, если бы правительство страны ничего не делало для предотвращения распространения COVID-19. По этой причине смерть от инфекции на уровне от 100 до 200 тысяч человек — это хороший результат.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали», — сказал он.

При этом Трамп ожидает, что пик смертности от заболевания в США наступит в течение двух недель, а восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня. Глава Белого дома также решил продлить меры против распространения COVID-19 до 30 апреля.

Комментируя заявление президента США, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «главный «хороший» результат уже достигнут — Трамп отрезвел и вышел из состояния интеллектуального тумана, поняв, что ситуация с распространением инфекции очень серьезная».

«Раньше Трамп грозился, что уже через неделю отменит все меры, потому что это пагубно сказывается на экономике. Но, очевидно, наблюдая кадры трансляции того же Нью-Йорка из Мичигана, он понял, что никакая это не неделя, и даже не две, здесь надо предпринимать экстренные меры. Трамп обозначил цифру в 200 тысяч, и я так понимаю — это пик самого что ни на есть негативного развития событий. Но мне бы очень хотелось верить, что американцы сумеют этого не допустить, сумеют привести в чувство если не тех людей, которые на нервах, то по крайней мере своих врачей. Ведь у них пару раз в час по телевидению выходят новости с рыдающими, абсолютно невменяемыми врачами, которые орут, что они к этому не готовились и не подозревали, что это может быть так», — говорит эксперт.

Соответственно, все вопросы по поводу вспышки COVID-19 в США, американцы, включая находящихся в паническом состоянии врачей, должны задавать Госдепартаменту и людям на капитолийских холмах. Именно представители Госдепа, администрации президента и сенаторы США еще в начале марта назвали коронавирусную инфекцию китайской и искренне полагали, что она не доберется до Соединенных Штатов.

«Сейчас администрации Трампа надо сохранять трезвость рассудка и предпринимать экстренные меры, чтобы это действительно не вылилось в смертоубийство. Все же познается в сравнении, Трамп говорил про 200 тысяч, а я просто хочу напомнить, что по итогам Второй мировой войны у них потери 445 тысяч. Можно только представить, как такие цифры отразятся на жизни в США, на настроениях общества и т.д. Это автоматически означает рухнувшую национальную идеологию. Ведь американцам на протяжении многих лет рассказывали, что с ними ничего не случится, что они, как пупковый ферзь, который за всеми процессами смотрит и все разруливает. А выяснилось, что с вирусом ничего сделать не могут вообще», — заключил Гаспарян.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса. По последним данным организации, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. В настоящее время США являются лидером по числу заболевших, там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.