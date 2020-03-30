Юрист Гордон рассказала, накажут ли Лещенко на нарушение карантина

Москва, 30 марта. Певец Лев Лещенко должен был уйти на двухнедельный карантин после возвращения с американских гастролей. Об этом заявила юрист Екатерина Гордон.

По ее мнению, исполнитель повел себя безответственно, когда после визита в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой позволил себе визит на крупную вечеринку.

Кроме того, за этот необдуманный поступок народному артисту может грозить наказание, считает эксперт.

«В принципе, его могут наказать, но, думаю, не станут, из уважения и из-за того, что он находится в тяжелой ситуации», — прокомментировала она ситуацию вокруг Лещенко «Нью-Информ».

Гордон добавила, что сама имеет двоякое мнение по поводу случившегося: с одной стороны, она считает, что артист должен был выдержать положенный карантин, а с другой — убеждена, что глумиться над ним нельзя, поскольку люди только сейчас начали осознавать ужас происходящего.

«Мы все — живые люди», — резюмировала юрист.

Напомним, что Лещенко 13 марта посещал вечеринку в честь дня рождения Аллы Крутой. Знаменитый артист чувствовал недомогание после поездки в США, откуда вернулся буквально накануне торжества, но решил не отказываться от приглашения. Затем он попал в инфекционную больницу в Коммунарке, главврач которой сообщил, что у исполнителя диагностирована пневмония.

Позднее народный артист РСФСР и товарищ Лещенко Владимир Винокур заявил, что состояние певца улучшилось. По его словам, певец переведен в обычную палату и ждет выписки, передает «Культуромания».