Московские рестораны Бузовой закрыли из-за неуплаты налогов

Москва, 30 марта. Рестораны известной певицы Ольги Бузовой в Москве закрыли из-за неуплаты налогов. Об этом узнали СМИ.

Еще два год назад звезда реалити-шоу «Дом-2» решила заняться новым бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге. Только в одно заведение BUZfood в центре столицы певица вложила более десяти миллионов рублей. Однако проект так и не окупился.

Московские рестораны исполнительницы вскоре перестали функционировать. На сайте появилось объявление, что сеть здорового питания не работает «по техническим причинам».

Арбитражный суд Москвы в ноябре прошлого года оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию певицы «Бузова Рест Компани». Артистку привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при обороте спиртосодержащей продукции.

Недавно же стало известно, что налоговая заморозила счет ресторанной сети Бузовой. Проблемы коснулись только заведений в Москве, однако и в Петербурге ресторан приостановил работу, но по другой причине — из-за карантина в период пандемии коронавируса.

Бузова пока никак не отреагировала на случившееся. Тогда как ресторатор Аркадий Новиков, например, еще в прошлом году предсказал бизнесу певицы провал.

«Оля сама не занималась этим бизнесом, а была всего лишь лицом. А вот люди, которые вели ее дела, вероятно, сделали ошибку», — заявил он.

Посетители BUZfood, судя по отзывам, остались не в восторге от цен и меню ресторанов.

Бузова ранее объявила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна. Брачный контракт она при этом составлять не планирует. К такому решению певица пришла после неудавшегося брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.