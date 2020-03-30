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Заразившаяся коронавирусом французская модель рассказала о странных звуках из легких

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Заразившаяся коронавирусом французская модель рассказала о странных звуках из легкихПариж, 30 марта. Заразившаяся коронавирусом французская модель Интан Клемент рассказала о странном звуке, который начали издавать ее легкие во время болезни.

По словам девушки, все началось с легкого кашля. Он появился у нее еще в середине марта. Сначала она не придавала этому значения и спокойно отправилась на горнолыжный курорт Валлори. Кашель тем временем усиливался. В какой-то момент Интан стало трудно дышать, появились странные звуки при дыхании. 

Вернувшись в Париж, она обратилась к врачу (по видеосвязи). Специалист посчитал, что у нее просто простуда и посоветовал принимать парацетамол. 20 марта модель поехала в больницу. Там она прошла тест на коронавирус, и он оказался положительный. Ее тут же госпитализировали. 

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции на данный момент зафиксированы 40 тыс. 723 случая заражения коронавирусом, 2611 человек погибли. 

Заразившаяся коронавирусом французская модель рассказала о странных звуках из легких

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