Заразившаяся коронавирусом французская модель рассказала о странных звуках из легких

Париж, 30 марта. Заразившаяся коронавирусом французская модель Интан Клемент рассказала о странном звуке, который начали издавать ее легкие во время болезни.

По словам девушки, все началось с легкого кашля. Он появился у нее еще в середине марта. Сначала она не придавала этому значения и спокойно отправилась на горнолыжный курорт Валлори. Кашель тем временем усиливался. В какой-то момент Интан стало трудно дышать, появились странные звуки при дыхании.

Вернувшись в Париж, она обратилась к врачу (по видеосвязи). Специалист посчитал, что у нее просто простуда и посоветовал принимать парацетамол. 20 марта модель поехала в больницу. Там она прошла тест на коронавирус, и он оказался положительный. Ее тут же госпитализировали.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции на данный момент зафиксированы 40 тыс. 723 случая заражения коронавирусом, 2611 человек погибли.