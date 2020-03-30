«Новая» пытается оправдать себя фейком о прекращении проверки против Короткова

«Новая газета» сегодня находится в сложной ситуации из-за своего корреспондента Дениса Короткова, в отношении которого следователи проводят проверку о связях с ИГ1. Издание пытается всячески замять дело и перевести тему. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей .

Дезинформация

Следственный комитет РФ продолжает проверку в отношении журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого уличили в связях с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Однако «Новая газета» пытается убедить читателей в том, что расследование прекратилось.

Издание ранее сообщило, что СК РФ якобы не стал возбуждать уголовное дело в отношении Короткова из-за отсутствия состава преступления. Однако, по данным источника Федерального агентства новостей, который знаком с ситуацией, эта информация не соответствует действительности. Все инициированные проверки в отношении сотрудника СМИ продолжаются по сегодняшний день.

Поводом для разбирательств стало расследование ФАН «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ». СК РФ заинтересовался материалом и инициировал собственную проверку. «Новая газета» в своей недавней публикации сообщила о якобы прекращении разбирательств. В действительности отказ вынесли «по срокам», но прокуратура это решение отменила.

Человек с непонятным прошлым

По словам политического обозревателя, публициста Владимира Головашина, когда речь идет о «Новой», необходимо понимать, что, хотя в названии этого СМИ и присутствует слово «газета», его сотрудники являются бойцами информационного фронта.

«Они являются специалистами по агитационно-пропагандистской работе. И относиться к ним как к журналистам, на самом деле, достаточно сложно. Сама «Новая газета» достаточно специфическое СМИ, даже не из-за своей информационной политики и какой-то направленности. «Новую» сложно назвать СМИ. Это, скорее, издание, которое выполняет заказы определенной части общества, конкретных людей, которых мы все знаем (например, беглый олигарх Михаил Ходорковский. — Прим. ФАН)», — пояснил Владимир Головашин.

По мнению эксперта, «Новая газета», которая была 15 лет назад, и «Новая газета», существующая сегодня, отличаются тем, что ранее там работали больше публицисты со своими взглядами. Сегодня приходят люди типа Короткова, с совершенно непонятным прошлым, которых можно лишь формально назвать журналистами.

«Полагаю, что проверка действительно должна быть проведена в адрес этого человека. И, естественно, если там что-то есть, должно быть принято процессуальное решение. Непорядочно скрываться за журналистским удостоверением, — считает Владимир Головашин. — Здесь нужна взвешенная позиция. Пусть правоохранительные органы разбираются».

Давление на следствие

Как заметил политолог Иван Аркатов, у «Новой газеты» сейчас складывается сложная ситуация. С одной стороны, возникают проблемы с ее руководителем Дмитрием Муратовым, который прячет элитную недвижимость на 350 млн рублей. С другой стороны, возникают проблемы с Коротковым, которого подозревают в сотрудничестве с террористами.

«Для «Новой» ничего не остается, кроме того, чтобы максимально снять с себя ответственность и перевести тему, в то же время надавив на следствие. В силу того, что мы живем в информационном обществе, легко понимаем и видим, как СМИ или люди через различные площадки могут манипулировать сознанием людей. «Новая газета» это делает для того, чтобы, в первую очередь, себя обезопасить и обелить. Она рассказывает своим читателям и сторонникам, что на самом деле издание «хорошее», и что никаких расследований не ведется», — пояснил Иван Аркатов.

При этом, уверен политолог, «Новая газета», говоря о том, что никаких проверок не ведется, пытается заставить правоохранительные органы засомневаться в правомерности своих действий. Эксперт подчеркнул, что следственным органам нельзя поддаваться на подобные информационные вбросы и необходимо довести дело до логического конца.

1 Организация запрещена на территории РФ.