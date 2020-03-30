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«Новая» пытается оправдать себя фейком о прекращении проверки против Короткова

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Эксперты объяснили, зачем «Новая» запустила фейк о прекращении проверки против Короткова

«Новая газета» сегодня находится в сложной ситуации из-за своего корреспондента Дениса Короткова, в отношении которого следователи проводят проверку о связях с ИГ1. Издание пытается всячески замять дело и перевести тему. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Дезинформация

Следственный комитет РФ продолжает проверку в отношении журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого уличили в связях с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Однако «Новая газета» пытается убедить читателей в том, что расследование прекратилось.

Издание ранее сообщило, что СК РФ якобы не стал возбуждать уголовное дело в отношении Короткова из-за отсутствия состава преступления. Однако, по данным источника Федерального агентства новостей, который знаком с ситуацией, эта информация не соответствует действительности. Все инициированные проверки в отношении сотрудника СМИ продолжаются по сегодняшний день.

Эксперты объяснили, зачем «Новая» запустила фейк о прекращении проверки против Короткова

Поводом для разбирательств стало расследование ФАН «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ». СК РФ заинтересовался материалом и инициировал собственную проверку. «Новая газета» в своей недавней публикации сообщила о якобы прекращении разбирательств. В действительности отказ вынесли «по срокам», но прокуратура это решение отменила.

Человек с непонятным прошлым

По словам политического обозревателя, публициста Владимира Головашина, когда речь идет о «Новой», необходимо понимать, что, хотя в названии этого СМИ и присутствует слово «газета», его сотрудники являются бойцами информационного фронта.

«Они являются специалистами по агитационно-пропагандистской работе. И относиться к ним как к журналистам, на самом деле, достаточно сложно. Сама «Новая газета» достаточно специфическое СМИ, даже не из-за своей информационной политики и какой-то направленности. «Новую» сложно назвать СМИ. Это, скорее, издание, которое выполняет заказы определенной части общества, конкретных людей, которых мы все знаем (например, беглый олигарх Михаил Ходорковский. Прим. ФАН)», пояснил Владимир Головашин.

Эксперты объяснили, зачем «Новая» запустила фейк о прекращении проверки против Короткова

По мнению эксперта, «Новая газета», которая была 15 лет назад, и «Новая газета», существующая сегодня, отличаются тем, что ранее там работали больше публицисты со своими взглядами. Сегодня приходят люди типа Короткова, с совершенно непонятным прошлым, которых можно лишь формально назвать журналистами.

«Полагаю, что проверка действительно должна быть проведена в адрес этого человека. И, естественно, если там что-то есть, должно быть принято процессуальное решение. Непорядочно скрываться за журналистским удостоверением, — считает Владимир Головашин. — Здесь нужна взвешенная позиция. Пусть правоохранительные органы разбираются».

Давление на следствие

Как заметил политолог Иван Аркатов, у «Новой газеты» сейчас складывается сложная ситуация. С одной стороны, возникают проблемы с ее руководителем Дмитрием Муратовым, который прячет элитную недвижимость на 350 млн рублей. С другой стороны, возникают проблемы с Коротковым, которого подозревают в сотрудничестве с террористами.

«Для «Новой» ничего не остается, кроме того, чтобы максимально снять с себя ответственность и перевести тему, в то же время надавив на следствие. В силу того, что мы живем в информационном обществе, легко понимаем и видим, как СМИ или люди через различные площадки могут манипулировать сознанием людей. «Новая газета» это делает для того, чтобы, в первую очередь, себя обезопасить и обелить. Она рассказывает своим читателям и сторонникам, что на самом деле издание «хорошее», и что никаких расследований не ведется», — пояснил Иван Аркатов.

При этом, уверен политолог, «Новая газета», говоря о том, что никаких проверок не ведется, пытается заставить правоохранительные органы засомневаться в правомерности своих действий. Эксперт подчеркнул, что следственным органам нельзя поддаваться на подобные информационные вбросы и необходимо довести дело до логического конца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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