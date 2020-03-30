Галкин порадовал поклонников семейным фото с Пугачевой и детьми

Москва, 30 марта. Юморист и телеведущий Максим Галкин коротает время на самоизоляции вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой, гуляя по территории семейного «замка» в деревне Грязь. Шоумен показал трогательное фото прогулки.

Галкин опубликовал в Instagram снимок, на котором семья прогуливается во дворе своего «имения». Супруги проводят время на свежем воздухе в самоизоляции. Юморист оставил под фотографией пожелания подписчикам.

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!» ― написал Галкин.

Ранее Галкин записал на видео для фанатов домашний концерт: Пугачева и сын Гарри исполнили песню о борьбе с коронавирусной инфекцией. Пугачева с сыном появились в кадре в домашней одежде с музыкальными инструментами в руках. Певица исполняла «гимн» борьбы с коронавирусом, а Гарри аккомпанировал ей. Галкин в своем Instagram представил родных как «антипандемический тандем «ГарриАлла».

Кадрами с карантина поделилась певица Наталья Подольская. Она показала видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном. Супруга Преснякова снимала «игры в супергероев» на видео и пояснила, что Владимир так хорошо играет благодаря горячительным напиткам. Это признание поразило фолловеров. Они с критикой набросились на звездную пару, возмутившись, что отец в нетрезвом виде играет с маленьким сыном. Однако Пресняков поспешил оправдаться перед женой.