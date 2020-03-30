Москва, 30 марта. Теплая и сухая погода способна приостановить дальнейшее распространение коронавируса. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, климатические условия оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции, однако это не означает, что с наступлением лета вирус полностью исчезнет.

«Чем теплее, чем выше солнечная активность, тем вирус менее активен. Но это не значит, что коронавирус исчезнет: повышенная температура — это лишь небольшой вклад, а вирус исчезнет по другим причинам», — пояснил Мясников.

Врач отметил, что в южной части земного полушария эпидемии коронавируса нет. Аналогичная ситуация сложилась и в африканских странах, передает «НьюИнформ».

«После Северного полушария от коронавируса будет страдать Южное полушарие», — добавил Мясников.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 634 тысяч человек. Заболевание унесло жизни вируса более 33 тысяч человек.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.