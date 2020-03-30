Советы бывшего врача: собираем домашнюю аптечку для самоизоляции в связи с коронавирусом

Федеральное агентство новостей начинает вести колонку «Советы бывшего врача». Автор, назовем его Владимир Иванович, много лет проработал терапевтом в поликлинике, но сейчас — на пенсии, поэтому не может выступать от лица официальной медицины. Его советы — это знания и опыт, которые, как говорится, не пропьешь, помноженные на житейскую мудрость. Сегодня Владимир Иванович даст несколько советов, как подготовить свою домашнюю аптечку к режиму самоизоляции в условиях возможного дефицита лекарств. Также бывший врач даст несколько советов на случай (не дай бог), если вы заболеете, но ваше состояние позволит обойтись без госпитализации.

Советы бывшего врача. Собираем аптечку для самоизоляции в связи с коронавирусом

Как вы знаете, в Москве объявлен тотальный режим самоизоляции, который, возможно, распространят и на другие города. Если вы не позаботились заранее, чтобы в вашей аптечке были все необходимые на этот период лекарства, сейчас самое время пополнить запасы.

Итак. Начинаем с ревизии домашних залежей. Наверняка у вас на кухне есть пара заветных коробок, в которых хранятся таблетки, которые принимали еще ваши бабушки. Все просроченное — твердой рукой на выброс.

Затем делаем инвентаризацию оставшегося. Коронавирус, как говорится, руками не потрогаешь, а вот элементарная простуда или расстройство желудка — вещи вполне рутинные. Поэтому складываем в одно место все препараты для улучшения пищеварения, от поноса (и наоборот) и другие снадобья от состояний, с которыми вы привыкли справляться сами, не обременяя поликлиники.

Не менее актуальны и средства от простуды: все препараты от боли в горле, от насморка, пакетики для приготовления питья на основе парацетамола — вещи нужные. Если всего этого маловато, — самое время пополнить запасы в ближайшей аптеке. Особенно это касается шипучих жаропонижающих напитков, в состав которых входит парацетамол. Именно это средство применяется в том числе от коронавируса, и его в любых формах имеет смысл запасти побольше.

Сюда же относятся капли от насморка и другие средства от симптомов простуды, витамины и сиропы от кашля, отхаркивающие средства — пусть все это будет под рукой в достаточном количестве, в том числе, при необходимости, в «детском» варианте.

Если у вас есть заболевание, при котором вам достаточно регулярно выписывают антибиотики, и у вас на руках действующий рецепт, самое время пополнить запас, который, как известно, карман не тянет. Да, антибиотики при вирусных инфекциях не применяются, но на случай возможного осложнения бактериальной природы или смешанной инфекции — такие препараты (естественно, после консультации с лечащим врачом) могут оказаться кстати.

Ни в коем случае никого не призываю заниматься самолечением, но при легком течении болезни, в том числе вызванной новым коронавирусом, при наличии соответствующего протокола, и получив медицинские консультации, возможно, вам лучше будет подлечиться дома, в родных стенах. При легком лечении болезни рекомендации могут быть достаточно стандартными: жаропонижающие препараты (те самые пакетики с парацетамолом), отхаркивающие средства, капли от заложенности носа и, конечно, обильное теплое питье.

Кроме того, обращаю на это особое внимание: на период самоизоляции, который пока не известно, сколько продлится, крайне важно запастись как минимум на месяц препаратами, которые вы принимаете постоянно (диабет, хронический гастрит, гипертония и так далее).

Как говорится, береженого бог бережет, пусть этот запас вам не пригодится, но позаботиться, чтобы в случае острой нужды все необходимое (включая исправный медицинский термометр) было под рукой, обязательно стоит.