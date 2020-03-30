Малькевич призвал расширить закон против фейков, чтобы наказать «Альянс врачей»

Москва, 30 марта. Связанный с Алексеем Навальным профсоюз «Альянс врачей» активно распространяет фейки о коронавирусе, но при этом благополучно избегает наказания, пользуясь особенностями законодательства. Об этом в понедельник заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

Он отметил, что, согласно закону, фейк — это недостоверная информация, которая вызывает серьезные общественные потрясения. А когда «Альянс врачей» уличают в информационных вбросах, организация оправдывается, что никакого потрясения она не вызвала. В связи с этим Малькевич призвал парламент внести поправки в закон о противодействии фейкам, чтобы привлечь к ответственности профсоюз.

«Сейчас кроме опровержений ничего против них сделать нельзя. Даже наказание в виде штрафа по этому закону применить будет очень сложно, потому что «Альянс» наймет адвокатов, которые скажут, что эта дезинформация не вызвала больших потрясений. Закон нужно срочно менять и дополнять», — пояснил член Общественной палаты «Политике сегодня».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность лидера «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Поводом для обращения стал видеоролик на YouTube , в котором она обвинила власти в том, что они якобы заставляют врачей «скрывать правду» об истинном положении дел с коронавирусом.



