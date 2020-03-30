Канделаки назвала «баранами» не соблюдающих карантин россиян

Москва, 30 марта. Известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила россиян, которые не соблюдают правила карантина в период пандемии коронавирусной инфекции, и назвала их «баранами».

«У меня еще одно обращение к баранам (тем, кто решил провести «каникулы» в Сочи, например). Как вы не можете понять, что не надо никуда тащиться?» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Журналистка призвала россиян перестать заполнять гостиницы и частный сектор, «нести бред про масонский заговор», разыгрывать сцены из «Ходячих мертвецов» и думать, что «все умрут, а я останусь». Она настоятельно попросила не мешать стране побороть пандемию.

«Вам бы понять, что патриотизм — это не ленточки и наклейки. Патриотизм — это когда ты дорожишь здоровьем своих сограждан, как своим. Но вам мои слова в песок, конечно…» — заключила телеведущая.

Как сообщил ранее «Царьград», в России зафиксировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели. Власти России утвердили комплекс мер по борьбе с коронавирусом. В частности, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, отмечает «ФедералПресс». В субъектах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности.

Нынешняя неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы работников. Такая мера принята для снижения скорости распространения заболевания.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал ввести более жесткие меры в условиях распространения коронавируса, поскольку 20% горожан проигнорировали призывы о самоизоляции.