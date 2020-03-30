В Совфеде поддержали проект о полномочиях Кабмина по установлению режима ЧС

Москва, 30 марта. Комитет Совета Федерации по экономической политике принял решение рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавируса, включая установление режима ЧС.

Сенаторы пришли к такому выводу на очередном заседании комитета, организованном в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.

Правительство 25 марта внесло в Госдуму законопроект, наделяющий кабмин добавочными компетенциями. В частности, касающимися установления режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны, ограничений на торговлю медицинскими изделиями и выплат туристам, пострадавшим от иностранных ограничений.

Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции предложит нижней палате парламента принять этот законопроект сразу в трех чтениях на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

В настоящее время режим ЧС уже действует в нескольких российских субъектах, включая Череповец, Южно-Сахалинск и Элисту.

По данным «ФедералПресс», на территории страны зафиксировано 1 534 случая коронавируса и восемь летальных исходов.