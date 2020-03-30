Олейник объяснил, почему «афера века» на Украине не пройдет, а МВФ не даст Киеву денег

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не разбирается в происходящем на Украине, если утверждает, что пандемия коронавируса поможет Киеву совершить «аферу века» и принять закон о распродаже сельскохозяйственных земель.

Депутат украинского парламента V-VII созывов обратил внимание, что обсуждаемые правила продажи украинских сельхозземель постоянно меняются.

«Может, Тимошенко не все читает? Но она должна читать все, потому что она депутат Рады. И она должна знать, что в этом проекте закона о продаже сельскохозяйственных земель правила меняются постоянно. Так, сначала говорили о продаже в одни руки 200 тысяч гектар, потом — 10 тысяч, сегодня дошли до ста гектар. Еще говорят, что пока не будут продавать государственную землю, потому что есть часть земель в паях, то есть та, что принадлежит гражданам. Мол, когда рынок откроется, пусть они сами решают, кому продавать свои 2-3 гектара. А 10-15 миллионов гектар сельхозземель, находящихся в собственности государства, трогать не будут. И никакой определенности нет», — заметил Владимир Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он также отметил, что Международный валютный фонд (МВФ), помимо закона о продаже земель, требует от Киева принять закон, связанный с запретом на возврат национализированных банков, который затронет интересы Игоря Коломойского и других олигархов. Поэтому этот закон принимать не хотят, но речь в данном случае идет о пакетном голосовании.

«МВФ говорит: «Ребята, примите эти два закона вместе, и мы дадим вам сумму», но пока не понятно — какую. Это спровоцировало серьезные внутренние торги. Но закон о земле без закона о банках не может быть принят. Одно от второго оторвать невозможно», — объяснил Олейник.

Он не согласился с Тимошенко и в том, что карантин, введенный на Украине из-за распространения коронавирусной инфекции, сделал невозможными митинги против закона о продаже иностранцам украинских сельхозземель.

«Давайте будем откровенными — массовых протестов по этому поводу в стране не было, хотя Тимошенко выводила людей на улице и что-то там пытались сделать профсоюзы. Но повестка дня сегодня поменялась. Сейчас действует принцип «Спасайся, кто может». Для украинцев сегодня вопрос номер один — как выжить, потому что возникла реальная угроза голода. По данным соцопросов, более половины граждан признались, что их сбережения закончатся в течение месяца. А дальше что? Не до земли народу. Это политики играют на этой теме», — подчеркнул Владимир Олейник.

Он полагает, что закон о земле не будет принят, а МВФ не выделит Украине денег.

«Знаете, почему? Если [министр внутренних дел Арсен] Аваков говорит, что будет голод, который спровоцирует народные бунты, если [грузинский и украинский политик Михаил] Саакашвили прогнозирует раскол Украины на несколько частей, то кто же такой стране даст деньги в долг? Это то же самое, как давать деньги в долг супругам, которые вот-вот разведутся. С кого потом их спрашивать? В МВФ кредиторы ушлые. Они видят, что горит костер, и не станут туда деньги бросать. Может, выделят какую-то копеечку, но не десять миллиардов, о которых мечтает [президент Украины Владимир] Зеленский. Может, дадут полтора миллиарда — ради Христа. Для МВФ это небольшие деньги. Но торги еще не закончились. МВФ ждет, какие решения примет Киев, чтобы выполнить его условия. А Киев требует деньги немедленно. Потому что уже происходит катастрофа», — добавил Олейник.

Напомним, накануне Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины планируют принять закон о распродаже сельскохозяйственной земли на внеочередном заседании парламента. При этом якобы Киев хочет провернуть «аферу века» во время карантина по коронавирусу, чтобы украинцы не могли опротестовать ее.