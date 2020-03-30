В Совете Федерации не выявили положительных результатов теста на COVID-19

Москва, 30 марта. Среди сенаторов и сотрудников аппарата палаты случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Тестирование было организовано в конце прошлой недели.

«Тестирование продолжается в постоянном режиме, так как Совет Федерации не прекращает работу. В том числе и сегодня пройдут медицинскую проверку на COVID-19 все сенаторы, лично участвующие в мероприятиях комитетов», — сообщили в пресс-службе Совфеда.

В Совете Федерации также напомнили, что на текущей неделе сенаторы соберутся на заседание. В верхней палате ответственно относятся к рекомендациям для недопущения распространения инфекции. Помещения, лестницы и лифты в зданиях Совфеда проходят регулярную санитарную обработку, у входа в обязательном порядке измеряют температуру, в холлах всех этажей установлены диспенсеры с антисептиком.

Отметим, что во вторник, 31 марта, Совет Федерации проведет внеочередное пленарное заседание. Как рассказал ФАН глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, палата может рассмотреть пакет законов по инициативам президента России Владимира Путина в связи с коронавирусом.

В России по последним данным зафиксировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах. Общее число заразившихся в стране достигло 1836. В целом, по информации оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе. При этом 66 человек выздоровели.