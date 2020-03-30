Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Депутат Бессарабов объяснил, почему нужно ужесточить наказание за нарушение карантина

284
0 Оставить комментарий

Депутат Бессарабов объяснил, почему нужно ужесточить наказание за нарушение карантина

Правительство России одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему поддерживает эту меру и считает ее необходимой.

Ранее Кабмин одобрил поправки в Кодекс об административных нарушениях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал глава правительства на совещании.

Согласно тексту документа, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальная сумма взыскания достигает миллиона рублей — на эту сумму могут оштрафовать юридических лиц. Если нарушение карантина не повлекло за собой последствий, граждан будут наказывать штрафом в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, штраф для юридических лиц может составить до полумиллиона рублей.

Депутат Бессарабов объяснил, почему нужно ужесточить наказание за нарушение карантина

Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что целиком поддерживает одобренные правительством поправки в КоАП.

«У нас действительно порой удивляешься, как люди игнорируют элементарные правила, которые должно диктовать чувство самосохранения. Если не хватает внутренней ответственности: за здоровье свое, близких, окружающих, — то чувство самосохранения должно срабатывать и заставлять человека не совершать глупостей: оставаться дома, будучи на карантине; может быть, не совершать как раз умышленных или иных действий, которые потенциально создают угрозу жизни и здоровью окружающих. И если уж, — возвращаясь к мысли, — они самостоятельно не могут на это пойти, то государство должно позаботиться о людях, о гражданах, и в том числе такими мерами принудительного характера, как административная либо уголовная ответственность. Мое мнение — такое», — сказал Даниил Бессарабов в комментарии ФАН.

По мнению парламентария, эти меры нужно принимать как можно скорее с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

«Надо скорее [меры] принимать, тем более в таких, что называется, чрезвычайных обстоятельствах, в которых мы сегодня все находимся», — резюмировал Даниил Бессарабов.

Депутат Бессарабов объяснил, почему нужно ужесточить наказание за нарушение карантина

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Исследования показали, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа. В связи с распространением инфекции в других странах Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией COVID-19. По данным ВОЗ, во всем мире заразились более 600 тысяч человек, свыше 30 тысяч заболевших умерли.

Согласно оперативным данным, по состоянию на 30 марта в России зафиксированы 1836 случаев заболевания. Прирост за последние сутки – 302 человека. За весь период 66 человек выздоровели, девять пациентов скончались.

Депутат Бессарабов объяснил, почему нужно ужесточить наказание за нарушение карантина

Новости партнеров

Новости партнеров