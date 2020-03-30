Депутат Бессарабов объяснил, почему нужно ужесточить наказание за нарушение карантина

Правительство России одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему поддерживает эту меру и считает ее необходимой.

Ранее Кабмин одобрил поправки в Кодекс об административных нарушениях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал глава правительства на совещании.

Согласно тексту документа, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальная сумма взыскания достигает миллиона рублей — на эту сумму могут оштрафовать юридических лиц. Если нарушение карантина не повлекло за собой последствий, граждан будут наказывать штрафом в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, штраф для юридических лиц может составить до полумиллиона рублей.

Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что целиком поддерживает одобренные правительством поправки в КоАП.

«У нас действительно порой удивляешься, как люди игнорируют элементарные правила, которые должно диктовать чувство самосохранения. Если не хватает внутренней ответственности: за здоровье свое, близких, окружающих, — то чувство самосохранения должно срабатывать и заставлять человека не совершать глупостей: оставаться дома, будучи на карантине; может быть, не совершать как раз умышленных или иных действий, которые потенциально создают угрозу жизни и здоровью окружающих. И если уж, — возвращаясь к мысли, — они самостоятельно не могут на это пойти, то государство должно позаботиться о людях, о гражданах, и в том числе такими мерами принудительного характера, как административная либо уголовная ответственность. Мое мнение — такое», — сказал Даниил Бессарабов в комментарии ФАН.

По мнению парламентария, эти меры нужно принимать как можно скорее с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

«Надо скорее [меры] принимать, тем более в таких, что называется, чрезвычайных обстоятельствах, в которых мы сегодня все находимся», — резюмировал Даниил Бессарабов.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Исследования показали, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа. В связи с распространением инфекции в других странах Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией COVID-19. По данным ВОЗ, во всем мире заразились более 600 тысяч человек, свыше 30 тысяч заболевших умерли.

Согласно оперативным данным, по состоянию на 30 марта в России зафиксированы 1836 случаев заболевания. Прирост за последние сутки – 302 человека. За весь период 66 человек выздоровели, девять пациентов скончались.