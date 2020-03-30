Мишустин призвал исключить ввозные случаи заражения COVID-19

Москва, 30 марта. Российский премьер Михаил Мишустин попросил оперативный штаб принять все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса и новых ввозных случаев заражения. Об этом председатель правительства сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Я попросил принять все необходимые решения, чтобы не допустить распространения инфекции и также исключить новые случаи завозного коронавируса», — подчеркнул Мишустин.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число заболевших коронавирусом в России, которые находятся в тяжелом состоянии, — 32 человека. Он сообщил, что по всей России для заболевших коронавирусной инфекцией подготовлено 78 тысяч коек.

Напомним, о тяжелых больных с COVID-19 сообщали представители оперативных штабов в Москве, Чечне и Свердловской области. По словам главврача столичной инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в реанимации сейчас находятся 19 пациентов. У четверых людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, диагностирован коронавирус.

За последние сутки в России было выявлено 302 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1836. 66 человек выздоровели, девять умерли.

Напомним, в Москве поймали нарушителя карантина. У пациента была легкая форма коронавируса, и он проходил лечение на дому. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя, после чего москвича в сопровождении полиции доставили в больницу.