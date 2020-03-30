Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Владимир, 30 марта. Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция умер в больнице во Владимирской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что точная причина смерти будет известна по результатам вскрытия.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний 32 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 19 – в столичной инфекционной больницы в Коммунарке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти регионов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в городе домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители и гости города. Покидать квартиры можно только во время походов в ближайшие магазины и аптеки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы ввести более строгие меры по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы.