Борисова пожаловалась, что после контактов с Лещенко не может сдать тест на коронавирус

Москва, 30 марта. Телеведущая Дана Борисова рассказала, что с ней перестали общаться соседи. По ее словам, это произошло из-за ее контактов с заразившимся коронавирусом Львом Лещенко и шоуменом Андреем Малаховым, который общался с артистом. При этом звезда пожаловалась, что начала переживать за свое здоровье, но не может сдать тест на COVID-19.

Об этих сложностях и жизни в новых условиях Борисова подробно поведала в сторис в Instagram. Ведущая снимала себя во дворе жилого комплекса Only, где снимает апартаменты. По словам Даны, из-за опасений окружающих она решила на всякий случай проверить, не заразилась ли она сама. Однако оказалось, что сделать это не так просто.Первый вариант был сдать гемотест, но это можно сделать только по прописке.

«У меня прописки нет. В этом комплексе я снимаю апартаменты. Закрытый двор, охрана, квартиры шикарные, но прописка не предусмотрена. Я бомж, и моя дочь тоже бомж. Поэтому гемотест отпал», — рассказала она.

Она решила обратиться в частную клинику. По телефону ее спросили, сколько ей лет. Узнав, что 43 года, тут же испугали, объяснив, что она в зоне риска. Следующий вопрос был о посещении каких-либо страны в последний месяц. Борисова сообщила, что ездила с дочкой в Прагу. Тогда ее попросили не приезжать, потому что это опасно, и сдавать тест по полису.

«Полиса у меня тоже нет. К тому же очереди в несколько тысяч человек. Еще появился кашель», — посетовала Борисова.

К какому в итоге решению она пришла, непонятно. Очевидно, что ведущая сообщит об этом позже. Как чувствует себя ее дочь тоже пока неизвестно, а вот у ее собачки, померанского шпица Миши, — пневмония. Борисова делает ей уколы в «маленькое волосатое бедро», и, по ее словам, это процедура дается ей очень непросто. Миша визжит и прячется под диван.

Напомним, Лещенко заразился коронавирусом во время гастролей за границей. Он выступал в США и Канаде и совершил пересадку в Марселе. По мнению Игоря Крутого, именно во Франции артист и подхватил инфекцию. После возвращения певец пришел на юбилей к жене композитора, пробыл там час и уехал, потому что плохо себя чувствовал. В 20-х числах он сам обратился в больницу в Коммунарке, там у него диагностировал пневмонию и подтвердили коронавирус. 28 марта его перевели из реанимации в обычную больницу.

На юбилее был среди прочих певец Игорь Николаев. Сегодня он сообщил, что сдал тест на коронавирус, и результат был отрицательным.