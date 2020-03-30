Шоу «Совбез» с Новоселовым возвращается на Рен ТВ

Москва, 30 марта. Шоу бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова «Совбез» вернется в эфир Рен ТВ 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В документальном проекте чемпион Европы по боевому самбо и эксперт по оружию раскроет многие секреты современной военной подготовки.

Спортсмен, получивший в России прозвище «Шатун», в новых сериях «Совбеза» впервые попробует себя в роли второго пилота реактивного самолета, артиллериста и дайвера. Он проведет тест-драйв вездеходов, испытает разные виды оружия, вместе со спецназовцами пройдет полосу препятствий и прокатится на прототипе автомобиля Илона Маска.

Зрителям покажут, как работают подводные диверсионные силы, и продемонстрируют секреты физической подготовки российских спецслужб. В программе также объяснят, какую технику используют отечественные арктические войска, и как дрессируют в армии служебных собак.

Помимо прочего, в эфире можно будет увидеть эксклюзивные кадры испытаний на секретных полигонах и услышать экспертную оценку главных мировых событий.

Кроме того, ведущий подробно расскажет все о призывной и контрактной армии и встретится с военнослужащими Росгвардии.

Программа выйдет на Рен ТВ в ближайшую пятницу в 9.00 по московскому времени.