Психолог Асмолов назвал гулявших в выходные по улицам «бесстрашных» россиян «страусами»

Известный российский психолог Александр Асмолов заявил, что так называемые «бесстрашные» граждане страны, которые в последние дни толпами гуляли по улицам, являются «страусами», которые подвергают риску заразиться коронавирусом не только себя, но и всех своих близких.

Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, доктор психологических наук, академик Российской академии образования и вице-президент Российского психологического общества дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, где объяснил поведение тех, кто в минувшие выходные массово и безответственно, как говорится, дышал свежим воздухом в общественных местах.

— Александр Григорьевич, тема коронавирусной инфекции касается сейчас всех и каждого. Вы наверняка тоже не исключение?

— Да, занимаюсь этим все последние несколько дней. Я работаю в постоянной коммуникации с коллегами из администрации [президента] и Белого дома (правительства РФ. — Прим. ФАН). Создана группа «Антивирус» — для того, чтобы, во-первых, объяснить причину подобного бесстрашного в кавычках, подчеркиваю, поведения россиян. Второй момент — объяснить появление разного рода фейков, приводящих к панической реакции, и опознание этих фейков. И третье — чтобы не задавать вопрос «кто виноват?», а четко действовать в другой риторике — «что делать», чтобы ситуация пандемии и так называемой «инфодемии» как можно скорее и с наименьшими поражениями завершилась в нашей стране. Для ответа на все эти вопросы и получения информации я рекомендую всем обращаться в группу «Антивирус».

— Теперь о наболевшем. Все мы видели огромное количество людей, в прямом смысле слова вывалившихся в минувшие выходные на улицы. Парки, детские и спортивные площадки были забиты чуть ли не под завязку. В психологии есть какое-то объяснение такому вот безответственному поведению?

— Реакция «бесстрашия» многих наших граждан связана с так называемой страусиной политикой в поведении человека. Страус, как вы знаете, при виде опасности прячет голову в песок. У нас огромное количество «страусов», они прячут голову в песок — независимо от возраста, социальной группы и от многих других причин. Поведение в стиле страуса, как это описывают психоаналитики, является мощным механизмом, психологической защитой от опасности в условиях стресса. И такое поведение очень часто встречается в жизни.

— Если говорить о конкретной ситуации, то всех нас настойчиво просят сидеть дома и покидать стены своего жилища только в самых экстренных случаях…

— Такое поведение наблюдается, несмотря на то, что с экранов телевизоров звучит спокойная просьба сидеть дома, несмотря на то, что есть огромное количество интересных программ и несмотря на то, что появляется возможность, наконец, пообщаться с собственной семьей, со своими мужем или женой, детьми...

Поэтому мы с вами должны всячески донести до людей, что подобного рода «поведение страуса» не приводит к блокированию ни коронавируса, ни пандемии. Оно приводит к тому, что все эти люди оказываются разносчиками риска, услышьте меня, пожалуйста, разносчиками не эпидемии, а именно риска, прежде всего, для самих себя. Ну, и во-вторых, для тех, кого они любят.

Если это наши замечательные бабушки и дедушки, то они становятся рисками для собственных детей и внуков. А если это наши замечательные дети, в том числе, 40-50-60 лет, то они становятся реальными инфекционными торпедами, которые, сами того не подозревая, выпускают по самым любимым, самым близким и самым значимым для них людям. Многие недооценивают всю серьезность ситуации.

— А ведь меры, которые предпринимаются в России, очень далеки по уровню жесткости от той картины, что мы видим в других государствах, начиная с Китая.

— Действительно, правительство РФ предпринимает не столь жесткие меры, в отличие от правительств ряда других стран. Достаточно посмотреть то, как в голос кричат мэры городов Испании или Италии. Достаточно посмотреть на сверхжесткие меры, которые применяются сегодня в Китае. Достаточно посмотреть, как день и ночь работает пропаганда, убеждающая людей не выходить на улицы, в Соединенных Штатах.

— В случае с последними, правда, все это не слишком работает. На данный момент там уже более 140 тысяч заболевших коронавирусом, и по данному показателю США уверенно лидируют.

— Да, на данный момент главной страной, где наиболее быстро распространяется коронавирусная инфекция, являются Соединенные Штаты. И это несмотря на их медицину и на их мощные информационные каналы, коммуникации.

В России жареный петух еще не клюнул. У нас, так или иначе, штаб (оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. — Прим. ФАН) действует спокойно, рационально и четко. И я хочу сделать на этом особый акцент!

Так что во всех средствах массовой информации нужно ясно и понятно говорить о двух видах мер — жестких и понимаемых. Услышьте меня, пожалуйста! Жесткие меры перестают быть жесткими, когда они становятся понимаемыми. Понимание собеседника — признание мотива собеседника. Так говорил гений советской психологии Лев Выготский.

В России пока что есть неполное понимание. Поэтому со стороны государства необходимо сделать все, чтобы было максимальное понимание предпринимаемых мер и действий. Это меры жесткие, а не полицейские! Это меры, направленные на спасение жизни каждого человека и в широком смысле слова — на спасение нашей страны.

По состоянию на понедельник в РФ зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано уже 12 смертей от этой инфекции, а полностью выздоровели 66 человек.

На первом месте в мире по числу заболевших США — 140886 человек. В первой тройке также Италия (97689) и Китай (82122). По количеству умерших впереди Италия — 10779. В топ-3 также входят Испания (6803) и Китай (3304).