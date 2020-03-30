Лобода на карантине сняла зажигательный клип в ванной

Москва, 30 марта. Известная певица Светлана Лобода на домашнем карантине сняла клип в ванной. Зажигательный ролик вызвал бурю эмоций у фанатов артистки.

Лобода в социальной сети Instagram часто делится с поклонниками рекомендациями на фоне пандемии коронавирусной инфекции и рассказывает, как проводит время на самоизоляции. Певица советует всем подписчикам по возможности следовать ее примеру и соблюдать карантин.

«Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Будьте здоровы и берегите своих близких!» — обратилась Лобода к подписчикам.

Видео, на кадрах которого артистка поет в наполненной пеной ванной, привело фанатов в восторг.

«Это лучшее, что я видел за сегодня», — признался пользователь под ником loboda.goddess.fan.

«Света, какая же вы шикарная женщина», — сделала комплимент nastasia___belova.

«Вот смотрю, как все «звезды» моют руки, и аж бесит уже. А Светлана — нет. Как всегда остроумная, крутая, неповторимая», — высказалась annaanna8017.

Лобода ранее призналась, что главным плюсом самоизоляции считает совместное времяпрепровождение с детьми. Исполнительница рада была сменить бешеный ритм жизни на общение с дочерьми Евангелиной и Тильдой.

Тем временем балерина Анастасия Волочкова намекнула, что прекрасно проводит время в самоизоляции с любимым мужчиной. Романтические вечера она коротает в компании таинственного поклонника.