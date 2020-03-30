Вернувшийся из Италии Парфенов нарушил режим самоизоляции

Москва, 30 марта. Журналист и блогер Леонид Парфенов выступил за ужесточение мер в связи с коронавирусом, но при этом сам нарушил режим самоизоляции по возвращении из Италии. Об этом рассказал блогер Меркури.

Блогер отметил, что Парфенов входит в число «вечно несогласных» с решениями властей РФ. Журналист сотрудничал с движением «Голос», которое неоднократно уличали в публикации фейков. Парфенов даже помог «Голосу» обойти закон об иностранных агентах, учредив НКО.

На фоне распространения коронавируса российские власти закрыли авиасообщение, а всех вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой попросили соблюдать режим самоизоляции. Эта мера призвана замедлить распространение коронавируса в РФ.

«Парфенов вернулся в Москву в середине марта. Уже через пару дней его видели на Трубной площади: гулял в одну сторону, другую, третью, четвертую. Зачем ты вернулся? Это означает, что он нарушил необходимый режим самоизоляции», ― рассказал Меркури.

При этом Парфенов подписал петицию об ужесточении мер в связи в коронавирусом. Примечательно, что реализация предпринятых правительством РФ шагов во многом зависит от сознательности и ответственности граждан. Парфенов же, так лицемерно критикующий действия властей, продемонстрировал небывалую халатность.

«Может быть, предполагается, что коронавирус не берет супер-известных, супер-журналистов, супер-либералов, супер-оппозиционеров? Какая гражданская ответственность у них? Это же балаболы», ― подытожил блогер.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 30 марта, в мире более 724 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли 34 тысяч человек.

Италия, где проводил время Парфенов, находится среди лидеров по количеству заболевших. По последним данным, более 97 тысяч человек в Италии заразились коронавирусом, число жертв превысило 10 тысяч.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заразиться существует для всех возрастных категорий.