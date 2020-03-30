LIVE: Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции, пути преодоления. ФАН-ТВ

Отвечаем на все актуальные вопросы с участием специалистов: — Каковы новые симптомы заболевания? — Есть ли успехи у вирусологов – сколько дней нам еще ждать вакцину, какие лекарства признаны эффективными? — Методичка из Ухани – как она поможет российским врачам? Кроме того, в понедельник мы вместе со специалистами обсудим проблемы, обрушившиеся на туристический и гостиничный бизнес. Тамара Буйлова, вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей СПб и Алёна Енова, предприниматель и совладелица дизайнерского «ТАЙГА Hostel&Hotel», расскажут, как бизнес переживает трудный период. Также читатели и зрители получат рекомендации: стоит ли сейчас требовать возврата денег с турфирм, отменять бронирование отелей и билетов или разумнее будет перенести тур на другие сроки. Обсуждаем проблемы россиян, застрявших за рубежом. Проведем прямые трансляции с российскими туристами в Индии, Боливии, Германии, Болгарии и других странах. Онлайн трансляция начнется в 14.00 и закончится в 16.00. Помимо видеотрансляции, мы будем вести и текстовую трансляцию мероприятия. Ссылки на все трансляции вы увидите на сайте ФАН и медиагруппы «Патриот».