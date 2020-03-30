На Украине медики игнорируют приказы об увольнении и ходят на работу для борьбы с COVID-19

Тысячи сотрудников медицинских учреждений на территории от Ужгорода до Славянска игнорируют приказы украинского министерства здравоохранения о сокращении числа стационаров и разрыве трудовых договоров с врачами и младшим медперсоналом. Как утверждают «белые халаты», на фоне пандемии COVID-19 ни доктора, ни медсестры (медбратья), ни даже санитарные работники не станут выполнять положения нового этапа реформы системы соответствующей отрасли, предусматривающие массовые увольнения специалистов и «оптимизацию» медпунктов в сельской местности. Своеобразный протест против политики официального Киева медики Украины выразили интенсификацией своей деятельности. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Врач высшей категории из Черниговской области Татьяна Письменная (имя изменено) заявляет, что лично она не только будет продолжать прием пациентов в ныне закрытом фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в небольшом селе под областным центром, но и, если понадобится, — защищать ветхое здание амбулатории с оружием в руках. В свое время Татьяна Николаевна была чемпионкой региона по стендовой стрельбе, и спортивная винтовка хранится у нее в доме на почетном месте.

Месяц назад Письменная получила уведомление о том, что руководимый ею ФАП расформировывается, строение будет отправлено под снос, а ее саму отправят в неоплачиваемый отпуск.

«Мне было заявлено, что в моих услугах пациенты более не нуждаются, — говорит доктор в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Предложили «попытать счастья» в частных клиниках либо в Чернигове, либо в Киеве. Но ведь я знаю, что здесь пригожусь своим же землякам, особенно в разгар пандемии».

Сейчас Татьяна Николаевна, сорвав замок и печати на дверях указанного здания, продолжат прием тех же пациентов, которые, по мнению киевских чиновников, «в ее услугах не нуждаются».

Проводит личный обход своих теперь уже бывших пациентов и участковый врач из Сумской области Василий Вовк.

«Пару недель назад мне пришла бумажка о том, что я должен сдать все свои дела и карточки больных в областную поликлинику, где мне якобы должны предложить место, — говорит врач. — Такое же «послание» оказалось и у 11 моих коллег. Просто недопустимо, что нас сокращают и увольняют в тот момент, когда Украина фактически не может противостоять не то что COVID-19, но и простому гриппу. Лично я не допущу такого издевательства над здравоохранением и буду работать даже в подпольных условиях».

Позицию Письменной и Вовка сегодня разделяет подавляющее большинство их коллег.

«Мы не только будем регулярно приходить на работу и лечить больных, но и круглосуточно дежурить на рабочих местах, — заявила в комментарии ФАН активист Независимого медицинского профессионального союза Анна Рымар. — Если потребуется — начнем покупать пациентам медикаменты за свои деньги. Пусть будет стыдно украинскому Минздраву, который не только оказался не в состоянии противостоять распространению коронавируса в стране, но и продолжил систематическое уничтожение вверенной ему системы».

В самом украинском профильном министерстве, занятом проблемой новых кадровых перестановок, просят «не нагнетать панику и истерию».

«Да, с 1 апреля на Украине закроются «неперспективные» медпункты в сельской местности, но ведь профессиональные врачи всегда смогут найти себе работу, даже за рубежом, — констатировал Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности сотрудник ведомства. — У Украины нет денег на содержание раздутого штата медперсонала. Если уволенные врачи и медсестры хотят помочь в деле борьбы с COVID-19, пусть становятся волонтерами. Платить им никто не собирается».

Предполагается, что в рамках заключительного этапа медреформы на Украине в ближайшее время будут уволены до 10 тысяч медработников и закрыты до 800 фельдшерско-акушерских пунктов и даже районных поликлиник.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский в своем телевизионном выступлении выразил надежду на то, что украинской медицине «удастся остановить распространение коронавируса», а местные врачи и их пациенты «будут общаться на европейском языке контрактов и страховых договоров».