В ЛДПР прокомментировали дело о хищении средств молодежных организаций

Москва, 30 марта. Юристы партии ЛДПР добились возбуждения уголовного дела о хищении средств подконтрольных им молодежных организаций. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе партии.

Как рассказали в пресс-службе, после проведения в аппарате ЛДПР аудиторской проверки три года назад была выявлена недостача средств. При этом, вероятно, причастны к их присвоению сотрудники бухгалтерии партии.

«Им предложили добровольно вернуть средства. Они отказались. После чего юристы ЛДПР передали все материалы в МВД и добились возбуждения уголовного дела. В связи с этим мы приветствуем долгожданное процессуальное движение в этом расследовании. Виновные должны быть наказаны», — отметили в ЛДПР.

Напомним, что ранее в МВД сообщили, что двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии. По информации полиции, они утверждают, что тратили средства по указанию вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева. Парламентарий, в свою очередь, опроверг все обвинения.