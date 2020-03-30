Twitter удалил посты недовольного карантином президента Бразилии

Бразилиа, 30 марта. Руководство микроблога Twitter удалило несколько постов президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых он выразил свое скептическое отношение к карантину на фоне пандемии коронавируса.

Политик ранее опубликовал несколько роликов, на кадрах которых демонстративно отказывался соблюдать правила по «социальному дистанцированию». Такие рекомендации дал местный Минздрав. В частности, на улицах Бразилиа Болсонару общался со своими сторонниками и убеждал их продолжить работу во избежание краха экономики.

Сообщения были удалены, вместо них появилось объяснение модераторов: «Этот твит недоступен, так как он нарушает правила Twitter». Недавно микроблог расширил правила, требующие удалять контент, противоречащий информации по вопросам здравоохранения. Это касается данных, распространяемых официальными международными источниками.

На днях недовольный карантином Болсонару обвинил СМИ в тиражировании информации о коронавирусе, а также раскритиковал губернаторов, запрещающих массовые мероприятия и ограничивающих работу общественного транспорта. Президент страны уверен, что паника вокруг пандемии «надуманная». Он активно призывает население вернуться к нормальной жизни.

Примечательно, что удаливший посты Twitter при всем при этом игнорирует фейки о коронавирусе и не только, активно и в большом количестве распространяемые в соцсети. К примеру, совсем недавно в микроблоге была замечена ложная информация о будто бы принятом введенном в Москве комендантском часе. Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы американская компания удалила недостоверные данные.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что за распространение ложной информации, создающей панику, нужно ввести многомиллионные штрафы и уголовную ответственность.