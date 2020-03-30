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Белорусская биатлонистка Халиуллина заразилась коронавирусом

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Белорусская биатлонистка Халиуллина заразилась коронавирусом

Москва, 30 марта. Тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

По его словам, в федерацию поступила информация о подтверждении у спортсменки заражения коронавирусом. Как уточнил Драчев, тренерский штаб по резерву собирает полную информацию, чтобы составить полную картину.

«Анастасия вместе с мамой находится в стационаре, симптомов болезни нет. Думаю, можно считать, что она уже выздоровела», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, при этом первый тест Халиуллиной на коронавирус был отрицательным.

Ранее 30-летняя гражданка Франции Интан Клемент подробно объяснила, как она заразилась коронавирусом и как протекает ее заболевание. По словам парижской модели, инфекция проявилась у нее с сильным кашлем и странным звуком из легких.

Также российская актриса Ольга Куриленко рассказала о своем исцелении от опасной китайской инфекции. Артистка до сих пор не знает, где и как она заразилась коронавирусом.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 721,8 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 33 968 человек, более 151 тысячи выздоровели.

Ранее в Российской академии наук сообщили, что отечественные ученые разрабатывают три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции.

Белорусская биатлонистка Халиуллина заразилась коронавирусом

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Источник: ТАСС
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