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После коронавируса: с каким ножом пойти за грибами
Впереди грибная пора и если ваш нож грибника уже стар — самое время порадовать себя (или кого-то из родни и знакомых) покупкой нового «режика». Мы обратились за помощью к ребятам из магазина «Forest Home» и вместе с ними составили свой ТОП ножей для сбора грибов. Впрочем, к этому делу мы подошли не только ответственно, но и с долей юмора, так что в подборку вошли как классические лесные ножи, так и несколько необычных моделей. Кроме того, продавцы-консультанты Лавр и Александр высказали мнение о каждом из представленных в этой подборке ножей.
Mora Karl-Johan
Материал клинка: Сталь 12С27 Sandvik steel. Материал рукояти: термопластик GRN. Материал ножен: термопластик GRN. Длина лезвия: 60 мм. Длина ножа: 125 мм. Ширина лезвия: 15 мм. Вес: 55 гр.
Mora Companion
Общая длина: 220 мм. Длина клинка: 100 мм. Длина рукоятки: 120 мм. Толщина обуха: 2,4 мм. Материал клинка: Sandvik 12С27. Материал рукоятки: термопластик GRN. Вес: 83 гр.
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— Тут все достаточно очевидно, первый - модель со специальной кисточкой для очистки грибов. Маленький, удобный нож, разработанный специально для этих целей. С удобными ножнами на которых присутствует небольшой зацеп, позволяющий повесить нож хоть на пояс, хоть на карман. Вторая модель — «Компаньон». Этот вариант с синей рукояткой, но цвет можно подобрать другой. Очень дешевый и функциональный нож, в три раза дешевле специальной версии для грибника, но, клинок тут больше, что позволит не только грибы резать, но и бутербродик себе соорудить на перекус. Вообще, ножи этой фирмы — отличный выбор, если нужен нож не для понтов, а для работы.
Opinel 8VRI Animalia — Длина ножа: 193 мм. Длина клинка: 85 мм. Ширина клинка: 18 мм. Длина рукояти: 108 мм. Толщина клинка: 2 мм. Материал клинка: Sandvik 12C27. Материал рукояти: Дуб. Вес: 45 гр.

Opinel 7 OutDoor Junior — Длина ножа: 179 мм. Длина клинка: 76 мм. Длина рукояти: 103 мм. Ширина клинка: 17 мм. Толщина обуха: 1,5 мм. Материал клинка: Sandvik 12C27. Материал рукояти: Дерево. Вес: 47 гр.

Opinel 8VRI садовый — Длина ножа: 183 мм. Длина клинка: 65 мм. Длина рукояти: 118 мм. Ширина клинка: 18 мм. Толщина обуха: 1.8 мм. Материал клинка: 12C27 Sandvik. Материал рукояти: Дерево. Вес: 46 гр.

— Три опинеля. Классический вариант номер 8 в варианте с рисунком на рукоятке. Можно взять и без рисунка, но тут изображение с темой леса, почему бы и нет? Классический удобный нож конца XIX века.

Опинель номер 7, версия туристическая, с закругленным кончиком. Эта версия была сделана для скаутов, то есть, для подрастающего поколения. На рукояти есть громкий свисток, сама рукоять цветная, что очень хорошо для леса.

Третий — изогнутая садовая версия, им будет достаточно удобно подрезать грибы. Не нашёл версию этого ножа с щёточкой, она сейчас где-то в новом товаре, который мы ещё только разбираем. Хорошие дешевые ножи, которые в случае потери будет не сильно жалко. Из минусов стоит отметить, что все они без клипс, но у садовой и туристической версий есть темлячное отверстие, их можно будет носить просто в кармане, а доставать за темляк.
ESEE Zancudo — Длина ножа: 183 мм. Длина клинка: 80 мм. Длина рукояти: 103 мм. Ширина клинка: 21 мм. Толщина обуха: 2 мм. Материал клинка: AUS-8. Материал рукояти: Термопластик GFN. Вес: 86 гр.

Ontario RAT-2 — Длина ножа: 189 мм. Длина клинка: 85 мм. Длина рукояти: 104 мм. Ширина клинка: 21 мм. Толщина обуха: 2 мм. Сталь: AUS-8. Рукоять: GRN. Вес: 85 гр.

Занкудо и «Крыса» — два отличных ножа. Оба разрабатывались как вспомогательные ножи для выживания в джунглях Амазонки. Легко чистятся и промываются, собраны на бонках и шайбах, что значительно уменьшает шансы их поломки. Сталь AUS8, с высокой вязкостью и хорошей стойкостью к коррозии. Есть варианты из D2, но для леса лучше AUS8. У данных ножей разные замки, лайнерлок у «Онтарио» и фрэймлок у «Занкудо». Версия с фреймом более лёгкая и с более узкой рукоятью, то есть, при силовых резах быстрее намнёт руку, но зато в руке сидит компактнее. Оба ножа с яркими рукоятками, цвет также можно выбрать на свой вкус, но мне нравятся эти ярко-оранжевые версии.
Marttiini Arctic Circle — Длина ножа: 200 мм. Длина клинка: 90 мм. Длина рукояти: 110 мм. Толщина обуха: 2.5 мм. Материал клинка: углеродистая сталь. Материал рукоятки: Береза. Вес: 50 гр.

— «Мартинни арктик», представитель целого класса. Это традиционный финский нож: береза на рукояти, углеродка либо нержавейка на клинке, в данном случае сталь углеродистая. Простой, элегантный, смотрится красиво, не агрессивно, одинаково хорошо подойдет как для леса, так и для пикника. Ножны кожаные, с тиснением, сшиты необычно и имеют торчащий лопушок в конце. Это чисто финская традиция оставлять на ножнах такой вот кусочек снизу.
Otter Mercator Messer Messing
Длина ножа: 200 мм. Длина клинка: 90 мм. Длина рукояти: 110 мм. Ширина клинка: 11 мм. Толщина обуха: 2 мм. Материал клинка: Carbon Steel. Материал рукояти: Латунь. Вес: 81 гр.
Higonokami Folder Jade
Длина ножа: 170 мм. Длина клинка: 75 мм. Толщина обуха: 3,1 мм. Длина рукояти: 95 мм. Материал клинка: Blue Paper Steel (Shirogami). Материал рукояти: Нержавеющая сталь. Вес: 44 гр
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— Оттер (Германия) и Хиго (Япония). Очень разные, но, одновременно и очень похожие ножи примерно из одного времени, конца 19-го века и начала 20-го. Тогда промышленность еще не развернулась в полную силу и ножи были не столь доступны. Обычно у человека того времени нож был один и под большой спектр бытовых задач. Эти два ножика — как раз из таких. Кстати, «Оттер» хорошо засветился в Первую Мировую, его использовали на фронте как повседневный ножик для всего. Необычная для сегодняшнего дня форма их рукоятей — отголосок условностей производства того времени, когда был один тонкий лист стали/меди/латуни, например, который штампуется и сгибается, а внутрь сгиба уже на одну клепку вставлялся клинок. В немецком ноже есть замок бэклок, а японцы просто сделали способ удержания за счет специальной «нашлепки» сверху, как на опасной бритве.
Spyderco Salt-2 (версии с серрейтором и обычная) — Длина клинка: 76 мм. Общая длина: 184 мм. Толщина клинка: 2.0 мм. Марка стали клинка: H-1. Твердость стали, HRC: 57-59. Материал рукояти: Армированный нейлон. Тип замка: Back Lock. Вес: 57 гр.

Spyderco Matriarch 2 — Длина ножа: 215 мм. Длина клинка: 90 мм. Длина рукояти: 125 мм. Толщина обуха: 3,0 мм. Материал клинка: VG-10. Материал рукояти: Армированный нейлон. Вес: 100 гр.

— «Спайдерко Салт-2» и «Матриарх». Японский завод американской фирмы, стали на «Матриархе» VG10 и H1 на «Салтах». «Матриарх» с клинком необычной формы, так как является младшим братом модели «Civilian», который вы могли видеть у Лектора в фильме «Ганнибал». «Цивилиан» был разработан специально для агентов ФБР, как нож для самообороны, а «Матриарх» — это его уменьшенная и немного измененная версия, которая изначально была разработана по заказу ЮАР, но быстро стала популярной и «захватила» прилавки ножевых магазинов по всему миру. Благодаря форме клинка отлично подойдет для срезания грибов.

«Салты» отличаются только лезвиями: обычное и вариант с серрейтором. Ножи с яркими рукоятками, удобно открываются одной рукой, сталь — абсолютная нержавейка, используется на ножах, которые работают в условиях контакта с соленой водой. Так что эти ножи можно замариновать в банке с огурцами и им ничего не будет. Не требуют ухода, а версию с серрейтором еще и точить придется реже.
Brisa Scara 60 — Длина ножа: 138 мм. Длина клинка: 60 мм. Толщина обуха: 3,5 мм. Материал клинка: RWL-34. Материал рукояти: Микарта. Вес: 100 гр.

— Маленький хороший ножик от финнов, из категории ножей для всего, но с лесным уклоном. Шести сантиметров лезвия вполне хватит не только для грибов, но и чтобы веточку заточить или ошкурить/разделать зайца, например. Толстый обух придает надежности, спуски от обуха дают ему отличный рез, приятная рукоять из микарты удобно ложится в руку. В общем, хороший, компактный фикс.
Первый Цех. Выживальщик — Длина ножа: 180 мм. Длина клинка: 85 мм. Ширина клинка: 25 мм. Длина рукояти: 95 мм. Толщина обуха: 4,0 мм. Материал клинка и рукояти: M690. Твердость стали: 58-59. Вес: 70 гр

— Первый цех — очень хорошая отечественная контора, которая занимается производством скелетников, то есть ножей с рукоятками без какой либо обмотки или накладок. Конечно, строгать деревяшку таким ножом будет неудобно, быстро намнете руку, зато такие ножи удобно носить: компактные, красивые, легкие и ухаживать за ними очень легко. Еще из плюсов — сталь M690, хорошо режет и отлично сопротивляется коррозии. Можно смело порекомендовать как для леса, так и для пикника. Да и рукоять, при необходимости, можно обмотать тем же паракордом для удобства.
CRKT Kinematic Provoke
Длина ножа: 225 мм. Длина клинка: 100 мм. Длина рукояти: 125 мм. Толщина обуха: 6 мм. Материал клинка: D2. Материал рукояти: Алюминий. Вес: 169 гр.
Boker Magnum Spike
Общая длина: 210 мм. Длина клинка: 102 мм. Толщина обуха: 4,7 мм. Материал клинка: Сталь 440A (55-56 Hrс). Материал рукоятки: G10. Вес ножа: 213 гр.
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— «Кинематик» и «Спайк», два керамбита. Достаточно разные модели, «Спайк» — довольно большой и надежный фикс, «Кинематик» — очень необычного вида складень. Объединяет их необычная форма клинков. Безусловно, таким ножом будет удобно срезать грибы. Конечно, вариант немного трешовый, но для поставленной задачи вполне подойдет. А уж если вы ищите что-то необычное и хотите выделиться — то это точно те самые варианты. По стали все просто, на «Спайке» хорошая нержавейка 440А, на складном керамбите — д2. Во втором случае сталь склонна к коррозии, но на ноже присутствует надежное покрытие, которое защищает весь нож от воздействия влаги. Единственное, что я бы не рекомендовал делать с этими ножами — это ронять их в высокую траву в сумерках, особенно если под рукой нет металлоискателя.
Opinel 8, нож грибника — Длина клинка: 70 мм. Длина ножа: 180 мм. Длина рукояти: 110 мм. Толщина обуха: 1,9 мм. Материал рукояти: Бук. Материал клинка: Сталь Inox. Вес: 42 гр.

Antonini Old Bear — Длина ножа: 210 мм. Длина клинка: 90 мм. Длина рукояти: 120 мм. Толщина клинка: 1,9 мм. Материал клинка: Сталь 420. Материал рукояти: Орех, латунь. Вес ножа: 62 гр

— Складни «Опинель» и «Антонини», Франция и Италия. На обоих ножах нержавеющие стали и отличное сведение, придающее ножам хороший рез. «Антонини» более универсальный, а вот «Опинель» со специальной щёточкой для очистки грибов. Тот самый ножик, что «спрятался» от моего коллеги. На обоих ножах замок вираблок, только в немного разном исполнении. У «Опинеля» — вращающаяся муфта, открытие и закрытие ножа осуществляется двумя руками. А вот на «итальянце» — муфта с внешним язычком, поэтому закрыть его можно одной рукой, но открывать все же придется двумя. У «француза» рукоять из бука, у «итальянца» — более эстетический вариант из ореха.
Boker CDC Dotzert-Müller — Длина ножа: 185 мм. Длина клинка: 80 мм. Длина рукояти: 105 мм. Ширина клинка: 25 мм. Толщина обуха: 3 мм. Материал клинка: Сталь N690. Материал рукояти: Микарта. Вес: 126 гр.

— Сделан в Германии, на главном заводе фирмы «Бекер». Рукоять из микарты, теплая и приятная по тактильным ощущениям. Сталь M690 кобальт, это австрийская нержавейка которая легируется кобальтом, что в разы увеличивает ее прочность, особенно если производитель правильно ее обрабатывает. Нож отлично режет, хорошо держит заточку и стойкий к коррозии. Небольшой и очень удобный складень с замком бэклок, этакий «дедушкин нож», по сути, классика. А его форма, немного коромыслом, делает его ещё более удобным для реза. Высокая цена обусловлена качеством, как сборки, так и материалов, в том числе и качеством стали на клинке.
Ruike Hornet — Полная длина: 190 мм. Длина клинка: 85 мм. Толщина клинка: 3,5 мм. Материал клинка: Sandvik 14C28N. Твердость: 58-60 HRC. Материал рукоятки: G10. Вес: 105 гр.

— «Хорнет» - один из немногих ножей этой китайской фирмы, имеющий нормальное название, а не просто номер. Немного о самой фирме. До 2015 года ребята делали дизайны ножей для других производителей, после — влились в компанию «Fenix (делают фонари) и наладили выпуск своих ножей. Данная модель есть в двух вариантах, с оранжевыми и с черными накладками из G10. В лес лучше брать яркий. Это скелетник, но не полный, у него есть плашки, но при этом присутствует большой вырез по центру рукоятки, так что, при желании, можно намотать паракорд. Также это фуллтанк, то есть клинок и рукоять — одно целое, что дает ножу большой запас прочности. Я сам поклонник фиксов и люблю когда нож ощущается в руке, имеет приятную тяжесть. В комплекте ножны из кайдекса с универсальным регулируемым креплением, позволяющим подвесить нож практически куда угодно и под любым углом.
Барбус М10 — Длина ножа: 229 мм. Длина клинка: 107 мм. Длина рукояти: 122 мм. Ширина клинка: 28 мм. Толщина обуха: 2,2 мм. Материал клинка: сталь Elmax. Материал рукояти: G10. Вес: 137 гр.

— Самый мой любимый нож из представленных в данной подборке. Мастерская братьев Сандер, Краснодарский край. Здесь интересно все: исполнение, стали, подход к изготовлению ножен, дизайн. Самое первое, что бросилось мне в глаза, когда я познакомился с этими ножами — всегда отличная заточка из коробки. Снова фикс, снова фуллтанк, плашки из G10, сталь порошковая австрийская «Elmax», с очень высокой износостойкостью и при этом не коррозирует. Ножны обжимаются всегда по готовому ножу, когда тот выходит из цеха. У данной модели ножны прошиты лощеной нитью, а под кожей — деревянные вставки. В целом — потрясающие ножи! У самого есть вариант для леса от этих ребят. «Барбус» — не столько грибной нож, сколько лесной универсальный, так что помимо среза грибов им можно будет выполнить ещё десятки самых разных задач.
Boker Plus Titan Drop Frazetta — Длина ножа: 200 мм. Длина клинка: 80 мм. Ширина клинка: 25 мм. Длина рукояти: 120 мм. Толщина обуха: 3,0 мм. Материал клинка: 440C. Материал рукояти: Алюминий. Вес: 87 гр.

— «Фразетта». Если абстрагироваться от весьма вызывающего рисунка на рукояти, можно сказать, что это эталон складного ножа для всего. Форма рукояти такая, что отлично ляжет практически в любую руку, спуски от обуха и 440С, самая распространённая нержавейка в мире, замок — бэклок, переставляемая на две стороны клипса. Отличный нож, этакая классика, которая идеально подходит как для города, так и для леса.
Victorinox Sentinel One-Hand Clip — Общая длина: 195 мм. Длина клинка: 84 мм. Длина рукояти: 111 мм. Тип клинка: Drop Point. Толщина обуха клинка: 2.5 мм. Материал клинка: Нержавеющая сталь. Замок: Liner Lock. Материал рукояти ножа: Пластик.

— Сама фирма в представлении вряд ли нуждается, это самые известные ножи по всему миру. Данная модель имеет большой клинок, что не очень характерно для ножей «Викторинокс». Система открытия одной рукой, клипса для удобной посадки на карман. Замок — лайнерлок, только отжимается в другую сторону, не от себя, а на. Ножи стоят разумных денег и фирма известна своим высоким контролем качества. Простые материалы, добротная сборка, а в рукояти ножа спрятаны стальная зубочистка и маленький пинцет, приятный бонус, который может пригодиться любому.

Вот такая у нас получилась подборка ножей для похода в лес за грибами. Спасибо магазину «Forest Home» за помощь в подготовке данного материала. Подробнее ознакомиться со всеми представленными в подборке ножами можно как на их сайте, так и в самом магазине (после окончания карантина, разумеется), по адресу: Апраксин переулок, 12.


Текст и фото — В. МАЛЯНОВ
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