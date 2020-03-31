После коронавируса: с каким ножом пойти за грибами

Opinel 8VRI Animalia — Длина ножа: 193 мм. Длина клинка: 85 мм. Ширина клинка: 18 мм. Длина рукояти: 108 мм. Толщина клинка: 2 мм. Материал клинка: Sandvik 12C27. Материал рукояти: Дуб. Вес: 45 гр.



Opinel 7 OutDoor Junior — Длина ножа: 179 мм. Длина клинка: 76 мм. Длина рукояти: 103 мм. Ширина клинка: 17 мм. Толщина обуха: 1,5 мм. Материал клинка: Sandvik 12C27. Материал рукояти: Дерево. Вес: 47 гр.



Opinel 8VRI садовый — Длина ножа: 183 мм. Длина клинка: 65 мм. Длина рукояти: 118 мм. Ширина клинка: 18 мм. Толщина обуха: 1.8 мм. Материал клинка: 12C27 Sandvik. Материал рукояти: Дерево. Вес: 46 гр.



— Три опинеля. Классический вариант номер 8 в варианте с рисунком на рукоятке. Можно взять и без рисунка, но тут изображение с темой леса, почему бы и нет? Классический удобный нож конца XIX века.



Опинель номер 7, версия туристическая, с закругленным кончиком. Эта версия была сделана для скаутов, то есть, для подрастающего поколения. На рукояти есть громкий свисток, сама рукоять цветная, что очень хорошо для леса.



Третий — изогнутая садовая версия, им будет достаточно удобно подрезать грибы. Не нашёл версию этого ножа с щёточкой, она сейчас где-то в новом товаре, который мы ещё только разбираем. Хорошие дешевые ножи, которые в случае потери будет не сильно жалко. Из минусов стоит отметить, что все они без клипс, но у садовой и туристической версий есть темлячное отверстие, их можно будет носить просто в кармане, а доставать за темляк.

