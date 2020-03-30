Литвинова собралась помогать своим пожилым соседям

Москва, 30 марта. Актриса театра и кино Рената Литвинова собралась помогать пожилым соседям. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Звезда сообщила, что «наметила» себе одиноких пенсионеров, ради которых готова нарушить режим самоизоляции.

«В подъезде моем живет много пожилых людей — наметила себе одиноких (и есть пара супругов) — сегодня пойду к ним в маске и перчатках, чтобы не заразить (вдруг я переносчик?), предложу приносить еду, ведь они все равно выходят на улицы!» — возмутилась артистка.

Она предположила, что москвичи проявляют ненужную в сложившейся ситуации самостоятельность из-за особенностей менталитета и непростого прошлого.

Литвинова отметила, что вышеперечисленным ее «важные планы» на день не исчерпываются. Она также намерена успеть пошить, протереть спиртом поверхности, потренироваться и даже уделить время написанию новой пьесы.

Поклонники наполеоновские планы знаменитости оценили, но напомнили, что о пенсионерах в Москве заботятся власти.

С 24 марта по 14 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил домашний режим для москвичей старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями. Такую меру градоначальник ввел в связи с тем, что для этих категорий граждан коронавирус несет повышенную опасность.

Кроме того, Собянин назначил этим россиянам специальные выплаты при условии ответственного соблюдения карантина — от столичных властей разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей они получат для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции.

Литвиновой, которая не относится к этим категориям граждан, выходить на улицу лишний раз теперь тоже не стоит. «Вечерняя Москва» напоминает, что накануне в столице ввели домашний режим для всех горожан независимо от возраста. С понедельника, 30 марта, покидать квартиры москвичи могут только по строго определенным причинам.