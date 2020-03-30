Глава Минздрава назвал число тяжелых больных с COVID-19 в России

Москва, 30 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число заболевших коронавирусом в России, которые находятся в тяжелом состоянии. По его словам, на сегодняшний день таких пациентов 32.

Кроме того, Мурашко сообщил, что по всей России для заболевших коронавирусной инфекцией подготовлено 78 тысяч коек.

Ранее о тяжелых больных с COVID-19 сообщали представители оперативных штабов в Москве, Чечне и Свердловской области. По словам главврача столичной инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в реанимации сейчас находятся 19 пациентов. У четверых людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, диагностирован коронавирус.

За последние сутки в России было выявлено 302 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1836. 66 человек выздоровели, девять умерли.