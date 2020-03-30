ЛНА отбила атаки боевиков ПНС, вновь нарушивших перемирие

Триполи, 30 марта. Вооруженные бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжили наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), проигнорировав договоренности о соблюдении режима прекращения огня. Боевики нанесли серию ударов по военной технике ЛНА в окрестностях Триполи, а также обстреляли больницу в Каср бен Гашире. Несмотря на это, силам Халифы Хафтара удалось провести операцию по освобождению людей, похищенных радикалами.

Пользователь Twitter сообщил о массированном артиллерийском ударе террористов ПНС в районе оздоровительной клиники в городе Каср Бен Гашир. Подчеркивается, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

На фоне непрекращающихся вооруженных провокаций боевиков Турция продолжает вмешиваться во внутриливийский кризис, поставляя террористам оружие, военную технику и перебрасывая туда завербованных в Сирии джихадистов. Очередной турецкий самолет, доставивший боевикам ПНС груз из Анкары, был замечен после вылета из захваченного аэропорта «Митига».

К югу от Триполи боевики ПНС уничтожили несколько единиц военной техники ЛНА. Как уточняет в Twitter канал «ар-Раед», на улице аль-Халятат террористы 301-ого пехотного батальона ПНС напали на ЛНА, уничтожив 3 боевые машины. Еще один удар по технике войск Хафтара был зафиксирован на направлении аль-Вишка — канал «Февраль» опубликовал видео, на котором запечатлен очередной обстрел радикалов.

Ливийская национальная армия смогла очистить от террористов еще один район близ столицы. Как подчеркивает пресс-центр оперативного штаба «аль-Карама», Машруа аль-Хадба сейчас находится под защитой ЛНА. В официальном заявлении также говорится о планах освободить политических заключенных, брошенных в тюрьму боевиками ПНС за несогласие с режимом Фаейза Сарраджа.

Спецназ ЛНА отчитался об успешной операции по освобождению плененных рабочих нефтяного месторождения Шарара, расположенного на юге Ливии. Радикалы похитили их 14 июля 2018 года, до настоящего времени их насильно удерживали в тюрьме. Отмечается, что среди освобожденных числится Ашраф Муслим и гражданин Румынии Валентино Лауренти.