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ЛНА отбила атаки боевиков ПНС, вновь нарушивших перемирие

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Триполи, 30 марта. Вооруженные бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжили наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), проигнорировав договоренности о соблюдении режима прекращения огня. Боевики нанесли серию ударов по военной технике ЛНА в окрестностях Триполи, а также обстреляли больницу в Каср бен Гашире. Несмотря на это, силам Халифы Хафтара удалось провести операцию по освобождению людей, похищенных радикалами.

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Пользователь Twitter сообщил о массированном артиллерийском ударе террористов ПНС в районе оздоровительной клиники в городе Каср Бен Гашир. Подчеркивается, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

На фоне непрекращающихся вооруженных провокаций боевиков Турция продолжает вмешиваться во внутриливийский кризис, поставляя террористам оружие, военную технику и перебрасывая туда завербованных в Сирии джихадистов. Очередной турецкий самолет, доставивший боевикам ПНС груз из Анкары, был замечен после вылета из захваченного аэропорта «Митига».

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К югу от Триполи боевики ПНС уничтожили несколько единиц военной техники ЛНА. Как уточняет в Twitter канал «ар-Раед», на улице аль-Халятат террористы 301-ого пехотного батальона ПНС напали на ЛНА, уничтожив 3 боевые машины. Еще один удар по технике войск Хафтара был зафиксирован на направлении аль-Вишка — канал «Февраль» опубликовал видео, на котором запечатлен очередной обстрел радикалов.

Ливийская национальная армия смогла очистить от террористов еще один район близ столицы. Как подчеркивает пресс-центр оперативного штаба «аль-Карама», Машруа аль-Хадба сейчас находится под защитой ЛНА. В официальном заявлении также говорится о планах освободить политических заключенных, брошенных в тюрьму боевиками ПНС за несогласие с режимом Фаейза Сарраджа.

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Спецназ ЛНА отчитался об успешной операции по освобождению плененных рабочих нефтяного месторождения Шарара, расположенного на юге Ливии. Радикалы похитили их 14 июля 2018 года, до настоящего времени их насильно удерживали в тюрьме. Отмечается, что среди освобожденных числится Ашраф Муслим и гражданин Румынии Валентино Лауренти.

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